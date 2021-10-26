MLB／能否不靠作弊奪冠? 太空人：比賽結果會證明一切

太空人睽違兩年再次闖進世界大戰，但上次最終是以3:4不敵國民未能如願奪冠，當時被嘲笑因為沒有偷到暗號所以無法贏球，今年太空人全隊上下皆表示，「將以贏下四場比賽證明球隊真正實力。」

大聯盟在去年證實，太空人在2017、2018年球季例行賽和季後賽期間，非法使用攝影系統偷取暗號，因此儘管他們在2017年贏得總冠軍，也被球迷認定他們是靠作弊贏球，最後太空人老闆也開除總經理魯諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（AJ Hinch）。

雖然沒有任何一位球員因此被祭出重罰，但他們這幾年也不好過，到任何一隊作客都會得到觀眾熱情的噓聲和嘲諷，對此太空人外野手布蘭德利(Michael Brantley)表示，「我們到處都能獲得噓聲，不過讓這支球隊如此特別的是，經歷這麼多事後，我們不感到畏懼，觀眾的噓聲不能影響我們什麼。」

太空人當家二游亞土維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）也是2017年的冠軍成員，日前皆被問到同樣的一個問題「在2021年贏得世界大賽是否能證明你們可以成為最好的球隊而不是靠作弊？」

柯瑞亞說，「我認為外界的謾罵聲根本無法影響我們，我們只有靠著自己互相激勵，讓每天變得更好，比賽結果會證明一切。」亞土維隨後補充，「我沒有想過這個，但我認為我們的心態和往常一樣，就是努力贏球，我們是一支非常特別的球隊，我們都想贏。」

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