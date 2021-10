MLB／為太空人玩命！ 若奪冠一商人賺史上最大運彩獎金

太空人對決勇士的世界大賽將在明日點燃戰火,日前一位來自休斯頓的商人麥京維爾(James McIngvale)砸大錢下注押寶太空人,若太空人奪冠他將獲得史上最大運彩獎金,並且他還會送客戶床墊以示慶祝。

麥京維爾又被稱為「床墊麥克」,是一名連鎖家具店的老闆,當他看到太空人晉級到世界大賽,儘管究竟會遇上勇士還是道奇仍是未知數,麥京維爾就已經決定要在太空人身上賭一把。

他在美國一間賭場「凱撒」注入200 萬美元,一旦太空人順利奪冠,該賭注將變成2000萬美元,再加上麥京維爾還有其他賭注,根據計算他將賺進總共超過3500萬美元的鉅額,這將成為合法賭博歷史上最大的運彩獎金。

麥京維爾表示,若他能獲得3500萬美元的運彩獎金,他將用舉辦床墊促銷活動的方式回饋客戶,預計將耗資2,000萬美元,這代表他最終仍能賺進大約1500萬美元,前提是太空人得奪冠。

早在國聯冠軍賽尚未分出勝負前,凱撒的老闆就表示,「無論太空人與誰對決,我們都是密切關注接下來的賽事,只要最終不是太空人奪冠,我們就很高興。」

Mattress Mack stands to make $36 MILLION if the Astros win the World Series…



It would be the biggest win in sports betting history



But he might not be done yet 👀



(w/@greggg_ivory) pic.twitter.com/YG1yKd5Vb9