MLB／不意外！大谷入圍銀棒獎 若上榜將跟進朗神榮耀

大聯盟今天公布銀棒獎入圍名單，無意外有天使隊「二刀流」大谷翔平的名字，他將在美聯指定打擊位置與其他4人相爭，結果將於台北時間11月12日放榜。

銀棒獎表彰每個位置打擊表現最佳的選手，由各隊教練投票產生，不能投給自家球隊；日籍球員過去的獲獎案例，為鈴木一朗在美聯外野手3度獲獎（2001、2007、2009）。

大谷本季在打擊區上繳出打擊率2成57、138支安打、46轟、100分打點，與他在DH位置上一同入圍的選手，還有太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）及賈羅（Joey Gallo）、光芒隊克魯茲（Nelson Cruz）。

大谷多數成績都是在擔當DH時打出，但解除DH、雙刀出賽的場次，也累積了56打數敲出12安打、3轟，他是今年全大聯盟擔任投手時開轟最多的投手，更勝國聯投手群。

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