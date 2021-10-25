MLB／挑戰成為史上第九人！彼德森有望背靠背世界大賽冠軍

大聯盟史上目前已有8人達成「不同球隊」連兩年拿下世界大賽冠軍的壯舉，而本季勇士隊的「十月先生」彼德森（Joc Pederson）在季後賽表現出色，打擊率高達.586，更重要的是，若勇士最終奪冠，他將成為大聯盟史上第九位轉隊後還是能拿下世界大賽冠軍的球員（世界大賽至少出賽一場）。

大聯盟競爭激烈，要達成連霸本就不容易，因此能背靠背拿下世界大賽冠軍的球員也不多，更遑論「待在不同球隊」還能連續拿下世界大賽冠軍，不僅自身表現要夠好，才能被強隊挑中，球隊也得一路過關斬將才能奪冠。彼德森去年待在道奇，今年來到勇士，若勇士最終奪冠，可謂「天時、地利、人和」。

前八位依序分別為1947、1948年效力於洋基和印地安人的克拉克（Allie Clark）；1959、1960年道奇、海盜的羅比尼（Clem Labine）；1962、1963年洋基和道奇的史柯隆（Bill Skowron）；1976、1977年效力紅人、洋基的古萊特（Don Gullett）1991、1992年雙城、藍鳥的莫里斯（Jack Morris）；2011、2012年紅雀、巨人的瑟里歐（Ryan Theriot）；2013、2014年紅襪和巨人的皮維（Jake Peavy）以及2015、2016年效力於皇家、小熊的佐布里斯特（Ben Zobrist）。

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