MLB／大谷翔平實戰球衣拍賣 起標價翻近10倍63萬成交

天使隊二刀流巨星大谷翔平今年繳出「前無古人、後無來者」的史詩表現，除了在亞洲擁有一大票粉絲，在美國也有著超高人氣。17日開始在天使隊官網拍賣的大谷翔平實戰物品於今天結標，其中最珍貴的實戰球衣最終喊價高達2萬2600美金（約新台幣63萬元），與起標價相比，價格翻了近10倍。
而這是大谷翔平在當地時間9月22日，對上太空人之戰所穿的紅色球衣，起標價為2500美元（約新台幣7萬元），最終結標金額卻高達2萬2600美元，可見大谷翔平的魅力有多大。
大谷翔平本季投打俱佳，一人分飾「強打者」與「王牌投手」兩個角色，他敲出106支安打包含46轟、100分打點，另有26次盜壘成功，投手部分拿下9勝，防禦率3.18，多項數據都排在天使陣中第一。
MLB太空人2017年拿下的世界大賽冠軍因偷暗號醜聞蒙塵，如今他們在5年內第3度站上這個終極舞台，外界仍稍微看好太空人能...
美國媒體近日爆料，洋基陣中大學長賈納（Brett Gardner）本季曾對陣中超高薪王牌柯爾（Gerrit Cole）開玩笑，沒想到柯爾竟然大暴走要他「別鬧了」，遭到媒體揶揄。
即便擁有四位前MVP跟塞揚獎得主，而且全隊薪資足足是對手勇士的兩倍，新版的「邪惡帝國」道奇還是讓一心想看他們殺進世界大賽找太空人復仇的洛杉磯球迷跟期待收視率因此開紅盤的理事長失望了。就在昨天上午勇士報
天使隊二刀流巨星大谷翔平今年繳出「前無古人、後無來者」的史詩表現，除了在亞洲擁有一大票粉絲，在美國也有著超高人氣。17日開始在天使隊官網拍賣的大谷翔平實戰物品於今天結標，其中最珍貴的實戰球衣最終喊價高達2萬2600美金（約新台幣63萬元），與起標價相比，價格翻了近10倍。
太空人日前在美聯冠軍戰中擊敗紅襪，台灣時間周三早上將與勇士進行世界大賽G1。而對太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）來說，包含球員時期，這已是他第六次闖進世界大賽，不過，現年72歲的他在執教生涯卻從未稱霸大聯盟，若以世界大賽冠軍結束他的教練生涯應該是個如童話故事般的美好結局，但根據《The Athletic》報導，貝克還沒有退休的打算。
紅雀在今年例行賽尾聲拉出一波17連勝，順利挺進季後賽，在外卡驟死賽敗給道奇後，球團宣布將還有一年任期的總教練席爾特（Mike Shildt）解約，引發外界關注。而如今，大聯盟資深記者也搶先爆料，接替的主帥是紅雀隊板凳教練馬莫（Oliver Marmol）。
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