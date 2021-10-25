MLB／大谷翔平實戰球衣拍賣 起標價翻近10倍63萬成交

天使隊二刀流巨星大谷翔平今年繳出「前無古人、後無來者」的史詩表現，除了在亞洲擁有一大票粉絲，在美國也有著超高人氣。17日開始在天使隊官網拍賣的大谷翔平實戰物品於今天結標，其中最珍貴的實戰球衣最終喊價高達2萬2600美金（約新台幣63萬元），與起標價相比，價格翻了近10倍。

而這是大谷翔平在當地時間9月22日，對上太空人之戰所穿的紅色球衣，起標價為2500美元（約新台幣7萬元），最終結標金額卻高達2萬2600美元，可見大谷翔平的魅力有多大。

大谷翔平本季投打俱佳，一人分飾「強打者」與「王牌投手」兩個角色，他敲出106支安打包含46轟、100分打點，另有26次盜壘成功，投手部分拿下9勝，防禦率3.18，多項數據都排在天使陣中第一。

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