MLB／若奪執教首冠也不退休！太空人72歲教頭要拚2000勝

太空人日前在美聯冠軍戰中擊敗紅襪，台灣時間周三早上將與勇士進行世界大賽G1。而對太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）來說，包含球員時期，這已是他第六次闖進世界大賽，不過，現年72歲的他在執教生涯卻從未稱霸大聯盟，若以世界大賽冠軍結束他的教練生涯應該是個如童話故事般的美好結局，但根據《The Athletic》報導，貝克還沒有退休的打算。

去年12月時，貝克對自己的未來還很「佛系」，他說：「這取決於我的個人感受、團隊對我的看法……你永遠不知道會發生什麼事情。」然而，貝克近期表示，想要繼續擔任教練直到明年，甚至更久。此外，貝克目前生涯例行賽執教勝場數已達1987場，他也期望能將勝場數推進至2000場。

貝克今年球季與太空人簽下為期一年、球隊選擇權合約。貝克和球團高層都表示，在世界大賽結束後，他們才會開始討論去留問題以及下季的合約內容。不過太空人隊老闆克蘭（Jim Crane）在節目中透露了對貝克的信任，他說：「貝克明年值得再次執教。」

貝克在2020年初接替因偷暗號醜聞下台的辛區（A.J. Hinch），當年就帶領球隊打進美聯冠軍戰，雖然最終在關鍵G7敗給光芒，但今年他更上一層樓，帶領球隊打進世界大賽，有望挑戰太空人隊史第二座世界大賽冠軍，更是首座「非作弊得來」的冠軍盃。

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