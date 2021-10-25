MLB／開不起玩笑？ 洋基王牌柯爾傳在休息室對大學長爆氣

美國媒體近日爆料，洋基陣中大學長賈納（Brett Gardner）本季曾對陣中超高薪王牌柯爾（Gerrit Cole）開玩笑，沒想到柯爾竟然大暴走要他「別鬧了」，遭到媒體揶揄。

賈納是洋基目前陣中唯一碩果僅存的2009年世界大賽冠軍隊班底，他也是個有名的「氣氛大師」，總是喜歡開隊友玩笑，不過，面對年薪高達10億台幣的柯爾，他卻似乎踢到了鐵板。

據《NJ.com》記者克拉皮許（Bob Klapisch）報導，賈納在自己的帽子上塗了松焦油後在休息室閒晃，原先只是想對柯爾開玩笑，沒想到柯爾卻為此暴怒，當著眾人的面要賈納「不要再鬧了」，令賈納錯愕不已。事後柯爾也冷靜下來，表示自己反應過大並向賈納道歉，事件才落幕。

不過媒體還不打算放過他，把洋基隊過去的知名王牌拿出來比較，酸溜溜地寫道：「我無法想像沙巴西亞（CC Sabathia）、派提特（Andy Pettitte）或是李維拉（Mariano Rivera）會這樣對待隊友。」

洋基隊老將賈納是2009年世界大賽冠軍隊班底。 美聯社。

2019年底，洋基與柯爾簽下一紙9年3.24億美元（約新台幣90億元）的鉅約，他在4、5月本季前11場先發表現相當優異，防禦率僅1.78，WHIP值低至0.83，被打5發全壘打。

然而自從大聯盟6月開始取締黏性物質之後，柯爾從6月起至10月的20場先發，防禦率攀升到4.31，WHIP值1.23，被敲了21轟，表現與之前有所落差，不禁令外界猜測他是不是「黏性物質得利者」。

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