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MLB／紅雀砍掉效力18年教頭 美媒爆料35歲板凳教練接兵符
紅雀在今年例行賽尾聲拉出一波17連勝，順利挺進季後賽，在外卡驟死賽敗給道奇後，球團宣布將還有一年任期的總教練席爾特（Mike Shildt）解約，引發外界關注。而如今，大聯盟資深記者也搶先爆料，接替主帥的是紅雀隊板凳教練馬莫（Oliver Marmol）。
紅雀球團將於美東時間周一上午召開記者會公布新的教頭人選，不過在那之前，大聯盟資深記者羅森索（Ken Rosenthal）和凱蒂伍（Katie Woo）已在推特爆料，紅雀隊總教練之位將會由馬莫接任。
年僅35歲的馬莫在2007年大聯盟選秀會第6輪被紅雀挑中，4年後轉任小聯盟打擊教練、總教練，2017年擔任紅雀一壘指導教練，2019年則轉為板凳教練。
席爾特任職紅雀體系長達18年，從球探部門、球員發展部門到小聯盟教練都待過，2018年季中代理紅雀教頭後扶正，本季帶領球隊在季末打出破紀錄的17連勝，於外卡驟死賽中被道奇說「再見」，隨後遭球團以「理念不合」為由開除。
The Cardinals are set to announce Oliver Marmol as their new manager Monday morning, sources tell me and @Ken_Rosenthal.— Katie Woo (@katiejwoo) October 25, 2021
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