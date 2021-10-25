MLB／世界大賽首戰先發公布 勇士派最熟悉太空人的摩頓

世界大賽將於周三開打，兩隊今天亮牌首戰先發投手，勇士隊將任務交給最熟悉太空人的摩頓（Charlie Morton），太空人隊則由瓦德茲（Framber Valdez）打頭陣。

摩頓的季後賽經驗豐富，今年已是他第6年闖蕩季後賽，與太空人的淵源頗深，2017、18年效力太空人，正是世界大賽冠軍班底，他在2019、20年披上光芒球衣時，都在季後賽遇到太空人，雙方的關係不是戰友、就是對手。

摩頓今年以一年1500萬美元合約前進隸屬國聯的勇士，爭冠之旅的最後一關，終究還是遇到太空人，他也與太空人一樣，都將是5年內第3度進入世界大賽。

太空人總教練貝克（Dusty Bakers）宣布由瓦德茲負責首戰，並未揭曉接下來幾戰先發投手，但一般預料菜鳥賈西亞（Luis Garcia）將負責第2戰，接下來可能是尤奎迪（José Urquidy）、葛蘭基（Zack Greinke）。

葛蘭基今天在主場練投超過50球，投手教練史東（Brent Strom）帶來好消息，「我很滿意我所看到的，他用了全部球種，對於他能否在世界大賽幫上我們，我感覺非常、非常樂觀。」

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