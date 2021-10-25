快訊

快預約！第12輪第二階段疫苗今早開跑 全台新增12接種站

下級國民A？ 日本「核災經濟鍊」歧視除汙員證詞

MLB／世界大賽首戰先發公布 勇士派最熟悉太空人的摩頓

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
世界大賽首戰先發投手，將由太空人隊瓦德茲（左）對決勇士隊摩頓（右）。 美聯社
世界大賽首戰先發投手，將由太空人隊瓦德茲（左）對決勇士隊摩頓（右）。 美聯社

世界大賽將於周三開打，兩隊今天亮牌首戰先發投手，勇士隊將任務交給最熟悉太空人摩頓（Charlie Morton），太空人隊則由瓦德茲（Framber Valdez）打頭陣。

摩頓的季後賽經驗豐富，今年已是他第6年闖蕩季後賽，與太空人的淵源頗深，2017、18年效力太空人，正是世界大賽冠軍班底，他在2019、20年披上光芒球衣時，都在季後賽遇到太空人，雙方的關係不是戰友、就是對手。

摩頓今年以一年1500萬美元合約前進隸屬國聯的勇士，爭冠之旅的最後一關，終究還是遇到太空人，他也與太空人一樣，都將是5年內第3度進入世界大賽。

太空人總教練貝克（Dusty Bakers）宣布由瓦德茲負責首戰，並未揭曉接下來幾戰先發投手，但一般預料菜鳥賈西亞（Luis Garcia）將負責第2戰，接下來可能是尤奎迪（José Urquidy）、葛蘭基（Zack Greinke）。

葛蘭基今天在主場練投超過50球，投手教練史東（Brent Strom）帶來好消息，「我很滿意我所看到的，他用了全部球種，對於他能否在世界大賽幫上我們，我感覺非常、非常樂觀。」

世界大賽 摩頓 勇士 太空人

延伸閱讀

勇士爆冷掀翻道奇 世界大賽難逃太空人打線狙擊

MLB／紅襪外卡出發最終惜敗太空人 教頭柯拉：以他們為傲

MLB／生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

MLB／詭異哨聲再起 太空人又被球迷懷疑作弊

相關新聞

勇士爆冷掀翻道奇 世界大賽難逃太空人打線狙擊

即便擁有四位前MVP跟塞揚獎得主，而且全隊薪資足足是對手勇士的兩倍，新版的「邪惡帝國」道奇還是讓一心想看他們殺進世界大賽找太空人復仇的洛杉磯球迷跟期待收視率因此開紅盤的理事長失望了。就在昨天上午勇士報

MLB／羅沙里歐驚天轟 勇士闖世界大賽

八月交易大限前的一筆補強成為勇士隊最划算投資。羅沙里歐昨天敲出超前三分砲，幫助勇士在國聯冠軍賽第六戰以四比二擊敗道奇隊，...

MLB／紅襪外卡出發最終惜敗太空人 教頭柯拉：以他們為傲

紅襪今年以外卡之姿勇闖季後賽，先是在驟死戰中擊敗死對頭洋基，又在分區系列賽擊敗聯盟例行賽戰績龍頭光芒，隨後與太空人的美聯冠軍戰雖力拼6場敗北，紅襪主帥柯拉（Alex Cora）仍對子弟兵的表現感到滿意，表示「我以他們為傲」。

MLB／世界大賽首戰先發公布 勇士派最熟悉太空人的摩頓

世界大賽將於周三開打，兩隊今天亮牌首戰先發投手，勇士隊將任務交給最熟悉太空人的摩頓（Charlie Morton），太空...

MLB／宇宙道奇7局嗆司卻吞3連K 道奇總仔：找不到辦法

道奇今天以2：4不敵勇士隊，在國聯冠軍賽以2勝4敗遭到淘汰，確定衛冕夢碎，第7局無人出局續占二、三壘的局面大好，卻連吞3...

MLB／勇士關鍵交易 羅沙里歐14安3轟當選MVP

勇士隊今年最超值補強，羅沙里歐（Eddie Rosario）在交易截至大限前加入，成為季後賽關鍵人物，在國聯冠軍賽敲出1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。