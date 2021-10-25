勇士爆冷掀翻道奇 世界大賽難逃太空人打線狙擊

即便擁有四位前MVP跟塞揚獎得主，而且全隊薪資足足是對手勇士的兩倍，新版的「邪惡帝國」道奇還是讓一心想看他們殺進世界大賽找太空人復仇的洛杉磯球迷跟期待收視率因此開紅盤的理事長失望了。就在昨天上午勇士報了去年國聯冠軍賽被大逆轉的一箭之仇，頭一次在本世紀打進世界大賽。接下來冠軍賽將於台灣時間星期三早上八點在太空人主場開打，對於整季都宛如逆流而上的勇士來說這是最後的難關，也可能是最大的難關。

雖說打了21年才終於挺進決賽，但勇士從上世紀末至今一直是國聯的常勝軍。他們曾經連拿11座分區冠軍（扣除因罷工中斷的1994年更是在15年內囊括14座）並在1995年奪冠。原本也有機會開創所謂的「勇士王朝」，但在隔年世界大賽先連勝兩場，接下來卻慘遭洋基橫掃四場後，自此季後賽就成了勇士的夢魘。不論例行賽戰績多好，麥達克斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）與史莫茲（John Smoltz）組成的名人堂三巨投有多威風，一到季後賽勇士就只有吃癟的份。進入21世紀後勇士也有多達13年打進季後賽，僅次於洋基（18次）、紅雀（15次）與道奇並列。但這三隊至少都曾拿過一次冠軍，只有勇士不但一冠難求，就連世界大賽也沾不到邊，可稱得上是另類的悲情。

勇士睽違21年之後，終於能再次打進世界大賽。他們的表現確實是相當優異，但道奇兩大巨投包爾、克蕭與強打孟西無法上陣，也是勇士能擊敗道奇的關鍵。 美聯社

這樣的悲情很可能又將在今年繼續演出，不論是媒體專家甚至是賭盤不出所料都看好太空人能夠奪冠。雖說因傷遲遲無法歸陣的太空人一號投手麥卡勒斯（Lance McCulllers Jr.）有可能在冠軍賽繼續高掛免戰牌，讓勇士在投手戰力上佔了一點便宜（雖然負傷的勇士四號投手伊諾亞（Huascar Ynoa）能否上場也在未定之天），不過除此之外不論打擊或守備太空人都明顯佔上風，再加上多一場主場優勢（雖說前年冠軍賽主場四戰全敗的慘痛回憶太空人想必還記憶猶新），這些都成了大多數人不看好勇士能再次跌破大家眼鏡打敗太空人的主因。

在打擊方面，勇士在七月準MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）因傷宣告整季報銷後緊急找來多位外援全面翻新外野陣容，其中就包括剛拿下國聯冠軍賽MVP的羅沙里歐（Eddie Rosario）、季後賽轟了三發全壘打被捧為「新十月先生（Joctober）」的彼德森（Joc Pederson）、前年拿下美聯全壘打王的索勒（Jorge Soler）跟新科國聯打點王杜沃（Adam Duvall）。即便如此，再加上三壘小將萊里（Austin Riley）的大爆發，勇士下半季的整體進攻能力（wRC+ 100）仍只能在全聯盟排第14名，遠不及太空人的116（第3）。除非勇士又有人能像羅沙里歐一樣爆氣，他們的進攻火力才有機會與太空人一搏。

彼德森(左)生涯在季後賽已經有12支全壘打、29分打點，不負十月先生美名，勇士需要他在世界大賽繼續提供火力。 美聯社

相較之下，繼前兩輪痛宰投手實力堅強的白襪及紅襪，進入世界大賽後太空人打線又一次爆發的機率相當大。因為他們從一到七棒人人都有機會發威，首輪太空人靠小將塔克（Kyle Tucker）打得例行賽防禦率居美聯榜首的白襪投手滿臉豆花，美聯冠軍賽換成新舊兩枚「古巴導彈」艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）跟古瑞爾（Yulieski Gurriel）射得紅襪投手體無完膚。且先不論勇士打線能否跟太空人抗衡，他們的投手陣恐怕先就難以招架。

太空人與勇士都擁有相當不錯的核心守備陣容。本季打完將成自由球員，現在就已謠言滿天飛的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、二壘老將亞土維（Jose Altuve）與中外野手菜鳥麥考米克（Chas McCormick）聯手組成金手套級的守備中線，幫了隊上年輕投手不少大忙。勇士的奧比斯（Ozzie Albies）與史旺森（Dansby Swanson）二游組合同屬金手套等級，但其他位置守備能力與太空人相差甚遠。根據大聯盟官方進階數據統計，太空人野手今年比聯盟平均多製造了45個出局數（OAA），幫助球隊減少失分達37分，兩項成績都高居聯盟第二。反之勇士的8個出局數與7分減少失分則排在第12位。尤其是勇士季中找來的四位外野手，除了杜沃之外全都是能攻不能守的防守黑洞。

太空人不僅打擊能力特強，內外野守備都固若金湯，與勇士相比將是不小的優勢。 美聯社

不過勇士至少還掌握了一張關鍵王牌——也就是預定首戰先發的老將摩頓（Charlie Morton）。五年內打了三次世界大賽卻都穿不同球衣的摩頓是太空人在2017年捧回首冠的大功臣，但轉戰光芒後卻成了太空人最難纏的對手，兩年內三次季後賽對決都拿下勝投，其中還包括去年幫助光芒挺進決賽的美聯冠軍賽第七戰。摩頓能否在今年世界大賽繼續投出過去三次先發15.2局三振20人僅失一分、完全碾壓太空人打線的表現，絕對是勇士能否擊敗太空人的最大關鍵。

在摩頓之後勇士要靠27歲的弗瑞德（Max Fried）跟23歲的安德森（Ian Anderson）扛先發，與他們針鋒相對的太空人先發投手同樣是一群年輕投手。首戰先發的重責大任可能會由瓦德茲（Framber Valdez）擔綱。瓦德茲與二、三號先發賈西亞（Luis Garcia）、尤奎迪（Jose Urquidy）都是太空人當年在拉丁美洲的砂礫裡淘出的珍珠，三人當年簽約金加起來可能還不到四萬美金，如今這三位平均年齡還不到27歲的年輕投手卻已在季後賽征戰20場。去年才升上大聯盟的瓦德茲與賈西亞尤其貢獻良多，在關鍵的美聯冠軍賽第五、六戰接連封鎖紅襪的強大打線。

勇士在世界大賽首戰將派出老將摩頓先發，他生涯在季後賽有多達15場的先發經驗，戰績是相當不錯的7勝4敗、防禦率3.45。 美聯社

牛棚才真正是這兩隊的罩門。勇士這兩年、太空人在季中都花了不小的力氣加強牛棚戰力，但整季下來依舊表現平平只能算是中等水準。不過進入季後賽後兩隊都有人跳出來力扛強敵，像是勇士有季後賽登板多達9場、昨天在幸運第七局無人出局滿壘時連續三振三名道奇打者的救援投手馬茲克（Tyler Matzek）與本屆季後賽已拿下兩勝四救援成功還未失分過的終結者史密斯（Will Smith）。季後賽擔任中繼的太空人投手哈維耶（Cristian Javier）、布局投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）、史坦尼克（Ryne Stanek）與終結者普雷斯利（Ryan Pressly）在兩輪季後賽中總計投了27.1局僅僅失掉3分，個個都有可能在世界大賽再次成為贏球關鍵——抑或是最大的戰犯。

太空人牛棚戰力比勇士更為充裕、穩定，且更有經驗。像終結者普雷斯利(右)已經是第四度跟者球隊打進季後賽，並且已有28場的出賽經驗。 美聯社

對太空人來說，這次世界大賽是他們洗刷2017年靠作弊奪冠污名的大好機會。再加上執教24載，累積1987勝的老教頭貝克（Dusty Baker）仍背負著生涯例行賽與季後賽最多勝、晉級季後賽最多次（10）卻一冠難求的不名譽紀錄，他們對冠軍絕對是勢在必得。當年太空人還在國聯時曾跟勇士打過一場18局長達5小時又50分鐘的史詩級大戰，寫下季後賽時間最長一役的紀錄。兩隊這次在冠軍賽相逢又將碰撞出多少精彩的火花？且讓我們拭目以待。

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