MLB／紅襪外卡出發最終惜敗太空人 教頭柯拉：以他們為傲

紅襪今年以外卡之姿勇闖季後賽，先是在驟死戰中擊敗死對頭洋基，又在分區系列賽擊敗聯盟例行賽戰績龍頭光芒，隨後與太空人的美聯冠軍戰雖力拼6場敗北，紅襪主帥柯拉（Alex Cora）仍對子弟兵的表現感到滿意，表示「我以他們為傲」。

紅襪本季例行賽戰績92勝70敗，與宿敵洋基一同以外卡身分挺進季後賽，淘汰洋基後，又上演「下剋上」戲碼，以3勝1敗將原先被看好打進世界大賽的光芒掃地出局，驚奇表現跌破眾人眼鏡。柯拉對此感到相當欣慰，他說：「每一個賽季裡，沒有多少隊伍最終能打進聯盟冠軍戰，而整個球季都表現得非常好，只是輸在最後。我是多麼以他們為傲，我們是支非常棒的球隊，這讓我永生難忘。」

攤開紅襪的數據來看，他們在攻擊方面的表現比投手出色。紅襪本季團隊打擊率.261、OPS 0.777都排在美聯前三，場均可攻下5.12分也是美聯第四，優於聯盟平均4.6分。防守方面，他們每場平均得失掉4.62分，比聯盟平均4.58分還多。

相反地，太空人場均得分5.33是美聯最高，失分4.06也在美聯排第三，攻、防端均勝過紅襪，拿下美聯冠軍當之無愧。

台灣時間27日早上，太空人將在主場迎戰今天拿下國聯冠軍的勇士，勇士要挑戰拿下睽違26年的冠軍戒，太空人則要挑戰隊史第二座世界大賽冠軍。

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