MLB／宇宙道奇7局嗆司卻吞3連K 道奇總仔：找不到辦法

道奇今天以2：4不敵勇士隊，在國聯冠軍賽以2勝4敗遭到淘汰，確定衛冕夢碎，第7局無人出局續占二、三壘的局面大好，卻連吞3K收場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言：「我們對馬茲克（Tyler Matzek）找不到辦法。」

道奇此役最佳機會出現在第7局，無人出局連續3棒上壘，波拉克（AJ Pollock）二壘打幫道奇追回1分，比分形成2：4，接下來仍是二、三壘有人的局面，勇士換上馬茲克「拆彈」，上演3連K，擋下道奇續命的機會。

羅伯玆也說：「那確實是絕佳的得分機會，但我們無法再追加1分，我們對馬茲克毫無辦法。」

道奇在系列賽輸掉的4戰，得點圈有人時累積30打數只有5安打、打擊率1成67，主力打者也集體卡彈，攤開國聯冠軍賽6戰打擊成績，貝茲（Mookie Betts）打擊率僅1成74，席格（Corey Seager）只有1成67，透納（Trea Turner）、史密斯（Will Smith）也分別只有2成40和2成17。

道奇止步國聯冠軍賽，問題是否導因於疲憊、傷病？羅伯茲回應：「我不想承認這點，我只覺得我們現有能出賽的球員，還是足以贏得這個系列賽，我們做好準備要通過10月的考驗，但最終沒能辦到。」

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