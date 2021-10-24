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MLB／若打到第七戰就先發 薛則：我會付出一切

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
薛則（Max Scherzer）。 美聯社
薛則（Max Scherzer）。 美聯社

道奇隊在國聯冠軍賽第六戰推出薛則（Max Scherzer）的計畫落空，頻繁出賽下薛則的手臂失去知覺，不過如果能纏鬥到第七場，薛則說他「準備好了」，當然前提是2勝3敗的道奇隊今天要先擊敗勇士隊。

薛則今年在國聯分區賽第五戰救援，休息兩天，又在國聯冠軍賽第二戰先發投了79球，他在賽後表示自己已經投到乏力，出現「死臂」（Dead Arm）狀態。

薛則原本以為休息五天後能趕上第六戰先發，但恢復狀況不如預期，道奇隊也只能把今天交給布勒（Walker Buehler）對勇士隊先發。

薛則今天解釋，自己的手臂不是扭傷、不是拉傷，「只是單純的肌肉疲勞。」好消息是，薛則今天練投的感覺不錯，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「看過他今天投球，我們對他明天先發很有信心。」

薛則說：「布勒是我們第六戰的最好選擇，而我會為了第七戰付出一切。」不過他也坦言，無法預期第七戰能投多少局。

薛則並不後悔在國聯分區賽第五戰救援後，又在國聯冠軍賽第二戰先發，也從未考慮過延後一天在第三戰出賽，因為自己的手臂當時沒有問題。

薛則

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