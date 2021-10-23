MLB／道奇麻煩大了！ 王牌薛則第六戰無法先發

國聯冠軍賽還是沒有退路的道奇再傳利空消息，據多家美媒報導，王牌投手薛則（Max Scherzer）確定無法先發主投第6戰，道奇衛冕之路出現大危機。

道奇並沒有明確指出薛則無法先發的原因，但外界均認為是因過度疲勞，這位老將在第二戰先發賽前就曾表明自己狀態未恢復到100%，僅投4.1局退場後也坦白向媒體表示，手已呈現「死臂」狀態，投到筋疲力盡了。

已經37歲的薛則從季後賽就開始燃燒自己，先是幫道奇打贏外卡戰，國聯分區賽扛完第三戰先發後，又「中二日」在第五戰於第九局上場守勝，接著相隔休息2天後再次於國聯冠軍賽第二戰先發，頻繁出賽讓道奇嚐到代價，這回即使休息五天，似乎還是無法恢復原本的狀態，《洛杉磯時報》指出薛則有可能在第七戰出賽，但一切還是要看他的身體狀況而定。

道奇季後賽僅採用3人輪值，薛則無法出賽後第六戰已沒有太多選擇，目前尚未宣布頂替人選，有可能讓布勒(Walker Buehler)繼前一輪後再次投一休三，或是與第五戰相同再次用牛棚車輪戰，但都是極有險的作法。

剛在今日頂替凱利(Joe Kelly)進入道奇季後賽名單的前塞揚左投普萊斯(David Price)或許也是選項，但他自10月3日後就不曾出賽，且自8月底後至今就未曾投超過2局；至於另一可能人選岡索林(Tony Gonsolin)，才在第四戰投了2局用了39球丟4分表現普普，雖然能吃一點局數，但教練團恐怕信心不足。

看來道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)因傷報銷後帶來的骨牌效應，讓投手調度捉襟見肘，恐怕成為壓垮道奇無法衛冕的最後一根道草。

商品推薦