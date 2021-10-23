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MLB／一如預期頂替凱利 道奇普萊斯能打季後賽了！
道奇昨天在背水一戰將國聯冠軍賽戰局扳回2比3，延長戰線到G6，但也折損了牛棚大將凱利，經過一晚思考後，主帥羅伯茲宣布，塞揚左投普萊斯（David Price）將進入季後賽名單。
道奇凱利在第五戰擔任假先發，不過僅投0.2局就因傷退場，留下被敲2安打，失2分成績，賽後確認是右手二頭肌拉傷，羅伯茲今日將他移出球員名單，代表即使道奇打進世界大賽，他也無法再出賽。而一如外界預期，普萊斯頂上空缺進入季後賽名單，羅伯茲也稱這位前塞揚強投是最佳人選。
老將普萊斯去年因疫情考量整年未出賽，今年球季回歸先發、後援兩邊跑，出賽39場含11場先發，主投73.2局送出58k，拿下5勝2敗、2次中繼成功與1次救援成功，自責分率為 4.03，壓制力已明顯不如以往，因此未被放進最初的國聯冠軍戰26人名單中。
道奇傷兵消息層出不窮，季後賽已折損王牌克蕭(Clayton Kershaw)與主砲孟西(Max Muncy)，第四戰傷了透納(Justin Turner)、如今凱利成最新一員，加上菜鳥左投布魯西爾（Justin Bruihl）也傳出手臂痠痛問題，球隊還在考慮是否替換，但道奇投手群已兵疲馬困。
MLB季後賽對戰表
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