快訊

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒

MLB／完封紅襪！生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
太空人隊賈西亞（Luis Garcia）今天繳出本季最猛演出，先發5.2局只被敲1安打、無失分，送出7次三振，率隊淘汰紅襪挺進世界大賽。 美聯社
太空人隊賈西亞（Luis Garcia）今天繳出本季最猛演出，先發5.2局只被敲1安打、無失分，送出7次三振，率隊淘汰紅襪挺進世界大賽。 美聯社

前一場先發因傷只撐1局，太空人隊賈西亞（Luis Garcia）卻在今天繳出本季最猛演出，先發5.2局只被敲1安打、無失分，送出7次三振，飆出生涯最快球速97.8哩，太空人終場以5：0擊敗紅襪隊，以4勝2敗通過美聯冠軍賽，近5年第3度進入世界大賽。

太空人帶著「聽牌」優勢返回休士頓作戰，此役先發投手賈西亞前一場登板為系列賽第2戰，投1局爆5分，賽後總教練貝克（Dusty Baker）談到他的右膝傷勢，是否進行傷兵替換需要再由隊醫評估，而他留在名單內，就在今天有了關鍵作用。

賈西亞前5局完全壓制紅襪打線，未被敲出安打，直到第6局、兩出局後，被赫南德茲（Kike Hernández）掃向中外野全壘打牆後反彈，這支三壘打敲破無安打局面，也讓賈西亞在此時下班。

賈西亞連續兩年闖蕩季後賽，今年仍具新人資格，此役前5.2局維持無安打比賽之姿，在新人紀錄中僅次於2013年國聯分區系列賽第4戰紅雀隊瓦卡（Michael Wacha）的7.1局。

此外，賈西亞至今天賽前，今年例行賽加季後賽共投2603球，只有1球達到97哩，此役就有7球站上97哩，生涯最快的7顆球都在今晚出現。

太空人牛棚接手繼續宰制紅襪打線，雖在7局一度出現一出局就攻占一、三壘的危機，但及時以雙殺化解，

太空人一路領先，首局在兩出局由布萊格曼（Alex Bregman）先敲安打，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）補上二壘打、帶有1分打點，第6局添加的保險分，也是得力於艾瓦瑞茲的開局三壘打；第8局塔克（Kyle Tucker）擊出三分砲，成為宣判紅襪死刑的一棒。

紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投4.1局、失1分，隊友1分未得，讓他在這場賽季終戰承擔敗投。

紅襪

延伸閱讀

T1聯盟／賈西亞加盟台鋼獵鷹 中信謝亞軒返母校打氣

MLB／詭異哨聲再起 太空人又被球迷懷疑作弊

2021 MLB季後賽賽程與最新戰況 道奇5轟擊潰勇士延長戰線

MLB／瓦德茲8局失1分 太空人拿下關鍵第3勝聽牌

相關新聞

MLB／生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

前一場先發因傷只撐1局，太空人隊賈西亞（Luis Garcia）卻在今天繳出本季最猛演出，先發5.2局只被敲1安打、無失...

MLB／權威媒體欽點年度最佳球員 天使揭密大谷全面進化過程

美國權威棒球媒體「Baseball America」今天選出大聯盟年度最佳球員，就是「二刀流」大谷翔平，休季期間的自主訓...

2021 MLB季後賽賽程與最新戰況 太空人淘汰紅襪晉世界大賽

MLB季後賽進入聯盟冠軍戰，美國由紅襪對決太空人，國聯道奇拚戰勇士。

MLB／道奇泰勒回敬三響：很超現實

道奇隊面臨背水一戰，昨天靠著泰勒的三響砲加上波拉克雙響砲續命，以十一比二擊敗勇士隊，在自家主場拿下國聯冠軍賽第二勝，朝著...

MLB／勇士羅沙里歐好糗！國聯季後賽第一位被「抓盜」

勇士隊外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）在今年季後賽打出高水準表現，讓他成為勇士一路過關斬將的關鍵人物，不過他今天在比賽中試圖盜二壘被道奇逮個正著，成為今年國聯季後賽中第一位盜壘失敗的球員。

MLB／詭異哨聲再起 太空人又被球迷懷疑作弊

太空人或許永遠脫離不了作弊指控，因為他們在2017年世界大賽期間被抓包偷號。這個話題在季後賽期間不可避免地再度被提起，特別是美聯冠軍戰G5，有球迷表示又聽見詭異的「哨聲」，巧合的是，哨聲結束後，太空人隊打者馬上就開轟了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。