MLB／生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

前一場先發因傷只撐1局，太空人隊賈西亞（Luis Garcia）卻在今天繳出本季最猛演出，先發5.2局只被敲1安打、無失分，送出7次三振，飆出生涯最快球速97.8哩，太空人終場以5：0擊敗紅襪隊，以4勝2敗通過美聯冠軍賽，近5年第3度進入世界大賽。

太空人帶著「聽牌」優勢返回休士頓作戰，此役先發投手賈西亞前一場登板為系列賽第2戰，投1局爆5分，賽後總教練貝克（Dusty Baker）談到他的右膝傷勢，是否進行傷兵替換需要再由隊醫評估，而他留在名單內，就在今天有了關鍵作用。

賈西亞前5局完全壓制紅襪打線，未被敲出安打，直到第6局、兩出局後，被赫南德茲（Kike Hernández）掃向中外野全壘打牆後反彈，這支三壘打敲破無安打局面，也讓賈西亞在此時下班。

賈西亞連續兩年闖蕩季後賽，今年仍具新人資格，此役前5.2局維持無安打比賽之姿，在新人紀錄中僅次於2013年國聯分區系列賽第4戰紅雀隊瓦卡（Michael Wacha）的7.1局。

此外，賈西亞至今天賽前，今年例行賽加季後賽共投2603球，只有1球達到97哩，此役就有7球站上97哩，生涯最快的7顆球都在今晚出現。

太空人牛棚接手繼續宰制紅襪打線，雖在7局一度出現一出局就攻占一、三壘的危機，但及時以雙殺化解，

太空人一路領先，首局在兩出局由布萊格曼（Alex Bregman）先敲安打，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）補上二壘打、帶有1分打點，第6局添加的保險分，也是得力於艾瓦瑞茲的開局三壘打；第8局塔克（Kyle Tucker）擊出三分砲，成為宣判紅襪死刑的一棒。

紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投4.1局、失1分，隊友1分未得，讓他在這場賽季終戰承擔敗投。

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