MLB／勇士羅沙里歐好糗！國聯季後賽第一位被「抓盜」
勇士隊外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）在今年季後賽打出高水準表現，讓他成為勇士一路過關斬將的關鍵人物，不過，他今天在比賽中試圖盜二壘被道奇逮個正著，成為今年國聯季後賽中第一位盜壘失敗的球員。之前統計是企圖23次盗壘均成功，讓國聯季後賽這項紀錄破功。
羅沙里歐本季例行賽並不出，379打數敲98安，打擊率.259，但他季後賽異軍突起，目前為止已敲16支安打，包含2發全壘打，打擊率.571，OPS高達1.609，而且他在國聯冠軍戰至今的5場比賽表現更上一層樓，繳出19支11，打擊率.578。
除了打擊受到矚目外，羅沙里歐今天的「盜壘失敗」也別具意義──因為他是今年第一位在國聯季後賽中被「抓盜」的球員。
Will Smith hoses Eddie Rosario pic.twitter.com/AJANEGkvMI— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 22, 2021
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