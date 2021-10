MLB／詭異哨聲再起 太空人又被球迷懷疑作弊

太空人或許永遠脫離不了作弊指控,因為他們在2017年世界大賽期間被抓包偷號。這個話題在季後賽期間不可避免地再度被提起,特別是美聯冠軍戰G5,有球迷表示又聽見詭異的「哨聲」,巧合的是,哨聲結束後,太空人隊打者馬上就開轟了。

兩年前的美聯冠軍賽期間,洋基就曾指控太空人以哨聲向打者傳遞暗號作弊,當時大聯盟有進行調查,也聽到了哨聲,但哨聲在球賽中實在太常見,也沒有直接證據顯示太空人真的用哨聲提示打者,因此太空人並未受到懲處。

不過,在美國時間21日早上的一個廣播節目中,這個問題被再度提起。一些球迷表示,他們在太空人與紅襪的關鍵G5戰役聽見了可疑的哨聲。二局上艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)上場打擊,場邊出現一聲相當明顯的哨聲,隨後艾瓦奎茲抓準第一球攻擊,打出破蛋的陽春全壘打,讓太空人取得1:0領先。

再將時間回推至G4,亞土維(Jose Altuve)打出追平比分的陽春砲前,同樣可聽見哨聲,在那之後,亞土維抓準了一記紅中的速球一棒掃出綠色怪物。

For the second time in this series, José Altuve has tied the game with a homer. pic.twitter.com/pohaU4Lril