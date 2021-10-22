MLB／詭異哨聲再起 太空人又被球迷懷疑作弊

太空人或許永遠脫離不了作弊指控，因為他們在2017年世界大賽期間被抓包偷號。這個話題在季後賽期間不可避免地再度被提起，特別是美聯冠軍戰G5，有球迷表示又聽見詭異的「哨聲」，巧合的是，哨聲結束後，太空人隊打者馬上就開轟了。

兩年前的美聯冠軍賽期間，洋基就曾指控太空人以哨聲向打者傳遞暗號作弊，當時大聯盟有進行調查，也聽到了哨聲，但哨聲在球賽中實在太常見，也沒有直接證據顯示太空人真的用哨聲提示打者，因此太空人並未受到懲處。

不過，在美國時間21日早上的一個廣播節目中，這個問題被再度提起。一些球迷表示，他們在太空人與紅襪的關鍵G5戰役聽見了可疑的哨聲。二局上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）上場打擊，場邊出現一聲相當明顯的哨聲，隨後艾瓦奎茲抓準第一球攻擊，打出破蛋的陽春全壘打，讓太空人取得1：0領先。

Yordan Alvarez to the Green Monster 🚀 pic.twitter.com/xN81HaHqlc — MLB (@MLB) October 20, 2021

再將時間回推至G4，亞土維（Jose Altuve）打出追平比分的陽春砲前，同樣可聽見哨聲，在那之後，亞土維抓準了一記紅中的速球一棒掃出綠色怪物。

For the second time in this series, José Altuve has tied the game with a homer. pic.twitter.com/pohaU4Lril — MLB (@MLB) October 20, 2021

口哨聲在體育比賽中並不罕見，因此吹口哨當然不能證明太空人再次作弊，但人們總是喜歡八卦、陰謀論，甚至有人特地發布影片分析哨聲的型態分別代表兩種不同球路。

其實不只太空人，紅襪也曾出現過作弊醜聞。據報導，他們在2018年時非法使用視聽室，並以燈光傳遞暗號。所以，如果這兩隊比賽時出現詭異的哨聲或燈光，不可避免地會被放大檢視。

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