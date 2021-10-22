MLB／凱利拉傷報銷 普萊斯有望歸隊助陣道奇？

原先被排除在道奇隊26人名單外的普萊斯（David Price），如今有望回歸季後賽爭冠行列了嗎？據大聯盟消息指出，牛棚投手凱利（Joe Kelly）將因傷缺席接下來的比賽，普萊斯因此有機會回歸道奇戰力內，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就說：「我們正在考慮一些可能的人選，普萊斯是最佳人選。」
先發投手短缺的道奇今天派出牛棚投手凱利先發，不過他僅投0.2局就失2分，而且他右手二頭肌拉傷，接下來都無法再出賽。牛棚出現一大空缺，道奇也開始考慮替補人選，教頭羅伯茲就表示，前塞揚強投普萊斯目前看來是最佳人選，不過一切尚未定論。
凱利本季例行賽出賽48場吃下44局，防禦率2.86，是道奇相當倚重的中繼投手；普萊斯曾於2012年以勝投王、防禦率王之姿奪下塞揚獎，但本季表現不如以往，出賽39場，防禦率4.03，未被放進最初的國聯冠軍戰26人名單中。
今天的國聯冠軍戰G5道奇團隊猛敲17安，最終以11：2獲勝，沒讓對手勇士在自家主場封王，並將系列賽戰線拉至G6。其中泰勒（Chris Taylor）今單場敲4安，包含不可思議的3發全壘打，個人海灌6分打點，是道奇贏球的大功臣，據《ESPN》報導，賽後他說：「勇士昨天在我們主場贏球了，所以我們不能坐以待斃。」
道奇隊面臨背水一戰，泰勒（Chris Taylor）的三響砲加上波拉克（AJ Pollock）雙響砲續命，以11：2擊敗...
太空人或許永遠脫離不了作弊指控，因為他們在2017年世界大賽期間被抓包偷號。這個話題在季後賽期間不可避免地再度被提起，特別是美聯冠軍戰G5，有球迷表示又聽見詭異的「哨聲」，巧合的是，哨聲結束後，太空人隊打者馬上就開轟了。
勇士隊外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）在今年季後賽打出高水準表現，讓他成為勇士一路過關斬將的關鍵人物，不過他今天在比賽中試圖盜二壘被道奇逮個正著，成為今年國聯季後賽中第一位盜壘失敗的球員。
原先被排除在道奇隊26人名單外的普萊斯（David Price），如今有望回歸季後賽爭冠行列了嗎？據大聯盟消息指出，牛棚投手凱利（Joe Kelly）將因傷缺席接下來的比賽，普萊斯因此有機會回歸陣容，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就說：「我們正在考慮一些可能的人選，普萊斯是最佳人選。」
道奇在今天的國聯冠軍戰G5以11：2擊潰勇士，下一戰將在台灣時間24日移師勇士主場進行，據《Fabian Ardaya of The Athletic》報導，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，這場「非贏不可」的G6先發人選已確定為3屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）。
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