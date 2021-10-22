MLB／凱利拉傷報銷 普萊斯有望歸隊助陣道奇？

原先被排除在道奇隊26人名單外的普萊斯（David Price），如今有望回歸季後賽爭冠行列了嗎？據大聯盟消息指出，牛棚投手凱利（Joe Kelly）將因傷缺席接下來的比賽，普萊斯因此有機會回歸道奇戰力內，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就說：「我們正在考慮一些可能的人選，普萊斯是最佳人選。」

先發投手短缺的道奇今天派出牛棚投手凱利先發，不過他僅投0.2局就失2分，而且他右手二頭肌拉傷，接下來都無法再出賽。牛棚出現一大空缺，道奇也開始考慮替補人選，教頭羅伯茲就表示，前塞揚強投普萊斯目前看來是最佳人選，不過一切尚未定論。

凱利本季例行賽出賽48場吃下44局，防禦率2.86，是道奇相當倚重的中繼投手；普萊斯曾於2012年以勝投王、防禦率王之姿奪下塞揚獎，但本季表現不如以往，出賽39場，防禦率4.03，未被放進最初的國聯冠軍戰26人名單中。

商品推薦