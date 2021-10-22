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MLB／沒有退路！道奇關鍵G6再推薛則應戰

聯合新聞網 / 綜合報導
薛則是道奇對勇士G2的先發投手，接下來的G6他將再度出戰，且有「輸不得的壓力」。（法新社）
薛則是道奇對勇士G2的先發投手，接下來的G6他將再度出戰，且有「輸不得的壓力」。（法新社）

道奇在今天的國聯冠軍戰G5以11：2擊潰勇士，下一戰將在台灣時間24日移師勇士主場進行，據《Fabian Ardaya of The Athletic》報導，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，這場「非贏不可」的G6先發人選已確定為3屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）。

薛則先前在G2時曾擔任先發，他在4.1局的投球中被敲4支安打失2分，還飆出7K，不過，季後賽頻繁出賽也讓這位37歲的老將有些吃不消，忍不住表示「手快廢了」。

曾8度入選全明星賽、3度獲選塞揚獎的薛則本季搶下15勝，投球局數來到179.1局，防禦率僅2.46，投手獨立指數（FIP）更低至2.97，遠低於聯盟平均4.45。

薛則也將再度碰上勇士G2的先發投手安德森（Ian Anderson），安德森本季拿下9勝5敗，防禦率3.58，WHIP值1.231。

勇士目前在系列賽以3：2領先道奇，最後兩場比賽將回到自家主場，屆時他們有機會稱霸國聯，並繼1999年以來首度闖進世界大賽。

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