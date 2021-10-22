MLB／單場三響砲拯救道奇 泰勒：我們不能坐以待斃

國聯冠軍戰G5道奇猛敲17安，終場以11：2獲勝，沒讓對手勇士在自家主場封王，並將系列賽戰線拉至G6。其中居七棒泰勒（Chris Taylor）單場敲4安，包含不可思議的3發全壘打，個人海灌6分打點，成道奇贏球大功臣，據《ESPN》報導，賽後他說：「勇士昨天在我們主場贏球了，所以我們不能坐以待斃。」

昨天道奇整場僅敲出4安攻下2分，系列賽以1：3落給勇士，瀕臨淘汰邊緣，不過道奇今天打擊大爆發，團隊17支安打追平了大聯盟季後賽紀錄，單場5轟也平道奇隊季後賽紀錄。

泰勒今天代替受傷的透納（Justin Tuner）上陣並鎮守三壘，單場3響砲的表現也成為道奇季後賽隊史第二人，前一次就是目前效力於紅襪的的赫南德茲（Kiké Hernández），他在2017年國聯冠軍戰G5對上小熊時完成此壯舉，若條件限縮至淘汰戰則是史上第一人。

「這很酷，對我來說絕對是種超現實的感覺，從沒想過我能演出單場三響砲，更不用說是在季後賽了。」泰勒說。

泰勒第八局還有一次上場打擊的機會，結果遭到三振，問他是否想過挑戰破紀錄的「四響砲」？泰勒卻沒去在意說了，「我試著不去想這些事，我只是想帶動打線而己。」因此球隊贏球才是他最關心的事。

就連「普神」普荷斯（Albert Pujols）也忍不住稱讚泰勒，「看著泰勒打出這樣的表現，感覺很特別。」他說：「我很期待看到單場4響砲，雖然他最終出局了，但他真的貢獻了很多。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大家都盡了最大努力：「當我們必須背水一戰時，我們會盡最大努力戰鬥，當然，這並不是一個理想的位置。」

國聯冠軍戰G6將在台灣時間24日移師勇士主場，道奇將由三屆塞揚薛則(Max Scherzer)先發，勇士則是輪由第二戰的先發安德森(Ian Anderson)掛帥，力拼在自家主場迎來繼1999年後再度打進世界大賽。

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