MLB／攙扶透納畫面令人動容 美媒讚普荷斯是真正的領袖

老將普荷斯(Albert Pujols)雖然本季季後賽上場機會不多,但國聯冠軍賽第四戰的一個小動作,完美詮釋了「領袖價值」!

國聯冠軍賽第四戰第七局,道奇透納明星三壘手透納(Justin Turner)在第七局打擊時敲出內野滾地球,在跑壘時突然放慢速度,左腿明顯不適,出局後在防護員陪同下一跛跛走回休息室時,鏡頭也捕捉到普荷斯立即上前攙扶透納,陪著他慢慢走下樓梯進休息室。這畫面後續在網路上瘋傳,美媒與球迷都讚賞這名準名人堂球星是「真正的領袖」。

透納賽後經檢查後確定是左大腿二級拉傷,賽季沒意外將宣告報銷,好在即使少了這名隊上季後賽現役打點與全壘打雙冠王,道奇在背水一戰仍靠著泰勒(Chris Taylor)單場三轟與波拉克(AJ Pollock) 雙響擊潰勇士,將戰線延長到第六戰。至於此戰拉上先發的普荷斯也繳出4支2與1次保送,單場3次上壘並跑回2分。

NLCS Game 4: Albert Pujols helps Justin Turner off the field as he exits the game with a leg injury in the bottom of the 7th inning. pic.twitter.com/oBHERrB8PZ