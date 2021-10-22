MLB／攙扶透納畫面令人動容 美媒讚普荷斯是真正的領袖

老將普荷斯（Albert Pujols）雖然本季季後賽上場機會不多，但國聯冠軍賽第四戰的一個小動作，完美詮釋了「領袖價值」！

國聯冠軍賽第四戰第七局，道奇透納明星三壘手透納（Justin Turner）在第七局打擊時敲出內野滾地球，在跑壘時突然放慢速度，左腿明顯不適，出局後在防護員陪同下一跛跛走回休息室時，鏡頭也捕捉到普荷斯立即上前攙扶透納，陪著他慢慢走下樓梯進休息室。這畫面後續在網路上瘋傳，美媒與球迷都讚賞這名準名人堂球星是「真正的領袖」。

透納賽後經檢查後確定是左大腿二級拉傷，賽季沒意外將宣告報銷，好在即使少了這名隊上季後賽現役打點與全壘打雙冠王，道奇在背水一戰仍靠著泰勒(Chris Taylor)單場三轟與波拉克（AJ Pollock） 雙響擊潰勇士，將戰線延長到第六戰。至於此戰拉上先發的普荷斯也繳出4支2與1次保送，單場3次上壘並跑回2分。

NLCS Game 4: Albert Pujols helps Justin Turner off the field as he exits the game with a leg injury in the bottom of the 7th inning. pic.twitter.com/oBHERrB8PZ — CBS Los Angeles (@CBSLA) October 21, 2021

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