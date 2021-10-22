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MLB／泰勒三響+波拉克雙響 道奇擊敗勇士續命

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
泰勒（Chris Taylor）的三響砲加上波拉克（AJ Pollock）雙響砲替道奇續命。 美聯社
泰勒（Chris Taylor）的三響砲加上波拉克（AJ Pollock）雙響砲替道奇續命。 美聯社

道奇隊面臨背水一戰，泰勒（Chris Taylor）的三響砲加上波拉克（AJ Pollock）雙響砲續命，以11：2擊敗勇士隊，在自家主場拿下國聯冠軍賽拿下第2勝，朝著去年1勝3敗後大逆轉的劇本邁進。

泰勒全場5打數4安打、6分打點，在「輸球就淘汰」的比賽中敲出三響砲，他是季後賽史上第一人，賽後聽到這個稱號，他笑說：「聽起來很棒，這對我也是新鮮事，很超現實。」

而在季後賽單場敲出3轟、4支以上安打、6分以上打點，泰勒是史上第二人，前一人是現任隊友、2011年紅雀隊的普荷斯，他在世界大賽第三戰有3轟、5安打、6分打點演出。

道奇隊今天雖然因為勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）1局上的兩分砲，開賽就落後，不過2局下波拉克先敲出陽春砲，泰勒再補上兩分砲超前。

泰勒的火力輸出還沒結束，3局下再敲1分打點安打，接下來5局下兩分砲、7局下陽春砲，單場貢獻6分打點，只在8局下挑戰四響砲失敗。

不過8局下波拉克補上一支三分砲，也有3安打、4分打點、雙響砲演出，道奇隊成為史上第三支在季後賽單場有兩名球員都敲出兩轟以上的球隊，前面分別是2020年國聯外卡賽第二戰的教士隊、1932年世界大賽第三戰的洋基隊。

打到沒投手的道奇隊今天採用牛棚車輪戰，先發的凱利（Joe Kelly）投0.2局掉2分，不過後面6任投手鎖住失分，反倒是勇士隊王牌投手王牌弗里德（Max Fried）4.2局丟掉5分吞敗。

道奇 勇士

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