MLB／道奇背水一戰 泰勒單場三響砲史上第一人

道奇隊泰勒（Chris Taylor）今天再次有神奇演出，單場三響砲、敲出6打點，包辦全隊大半攻勢，在季後賽「輸球就淘汰」的比賽中，他是第一人。

道奇隊今天以1勝3敗踏入國聯冠軍賽第5戰，再輸給勇士隊就要打包回家，不過今天先發三壘手的泰勒還沒打算放假。

面對0：2落後，泰勒在2局下轟出2分砲，接在隊友波拉克（AJ Pollock）的陽春砲之後，幫助球隊超前比分，擊球距離406呎。

3局下泰勒的一壘打又有1分打點，5局下在2好0壞下仍積極揮棒，面對馬汀（Chris Martin）再轟出一發兩分砲，這支415呎的全壘打為道奇隊取得6：2領先。

7局下泰勒又再球數落後下開轟，2好2壞後敲出一發中左外野陽春砲，苦主是勇士隊左投李伊（Dylan Lee），也讓道奇隊分數來到7：2。

8局下泰勒在隊友波拉克3分砲後再次上場，可惜未能敲出季後賽首見的單場第四轟，而是以三振收場，不過道奇此時已是11：2遙遙領先。

這是大聯盟季後賽史上第12次出現單場三響砲，泰勒是其中唯一一位在背水一戰中敲出三響砲的球員，而道奇隊史上一次在季後賽單場三響砲的是2017年國聯分區賽第5戰的赫南德茲（Kike Hernandez）。

泰勒今年在季後賽打擊率高達3成75，有12分打點，他在今年的國聯外卡戰中，才以一發再見兩分砲擊敗紅雀隊，幫助道奇隊晉級。

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