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MLB／勝投王關鍵戰吞敗 道奇烏力亞斯：我們會討回來

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇投手烏力亞斯。 路透
道奇投手烏力亞斯。 路透

道奇在國聯冠軍賽目前處於3敗1勝的劣勢，在今日吞下敗投的「勝投王」烏里亞斯(Julio Urías)表示，「我們贏球心態不會改變，會進行調整，再去客場拿下勝利，去年我們做到，沒道理今年做不到。」

去年國聯冠軍戰，道奇一樣處於3敗1勝的劣勢，最後上演大逆轉晉級世界大賽，進而奪下冠軍，而國聯冠軍戰對手正是勇士隊。

球季投出20勝奪下大聯盟本季「勝投王」的烏里亞斯，在場上雖對自己的表現感到失望，但仍看好球隊前景。賽後記者會，他堅定的說了，「我們是一支優秀的球隊，擁有出色的球員和天賦，明天我們會取得勝利，然後前進亞特蘭大，去年我們做到了，沒道理今年做不到。」

G7

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