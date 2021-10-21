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MLB／勇士迷跟風彼德森戴珍珠項鍊 球隊經理打槍
勇士隊差一勝進軍世界大賽，這支球隊有太多令人好奇之處，包括強打彼德森在比賽中配戴的珍珠項鍊，也引發不少討論，究竟原因為何，隊友也想求解，因為他們也被問到煩。
其實，勇士在上個對決釀酒人系列賽勝出時，彼德森就曾說過，「沒有什麼特別原因，我就很喜歡這個項鍊，它很好看。」如今這謎題再度被帶到國聯冠軍戰上，似乎沒人相信答案會如此單純，而隊友、球隊經理都被媒體問到這個問題。
「今日美國報」就問到勇士三壘手萊利(Austin Riley)，他也只能說，「很多人問我這個問題，但我們真的對此一無所知，我們也很想知道答案。」於是萊利親自跑去詢問彼德森本人卻得到的回答是，「他說有一天早上醒來，就想試戴看看這項鍊，答案就是如此。」
隨著勇士絕佳表現，珍珠項鏈一時之間也成為喬治亞州南部繼雞肉及威化餅熱賣商品，連彼德森本人也感到驚訝表示，「我都不知道是為了什麼。」
勇士隊總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）則說了，「球場螢幕上，大個子、硬漢都戴起了珍珠項鍊，女性也紛紛從首飾盒拿出來。」然而安索波洛斯還是打趣的說，「這沒問題，但我是絕不會戴的。」
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