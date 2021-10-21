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MLB／用上月完全打擊球棒出擊 羅沙里歐：它沒讓我失望
亞特蘭大勇士隊在國聯冠軍賽G4取得3勝1敗聽牌優勢，最大功臣羅沙里歐，特別提到今天就是使用上個月對巨人打出「完全打擊」那支球棒，「今天我再使用也擊出雙響砲，它從沒讓我失望。」他感謝這支球棒為他再度帶來好運。
表現優異的羅沙里歐在2局上與杜瓦（Adam Duvall）先後轟出全壘打，為球隊先馳得點。在第3局、5局羅沙里歐各敲出三壘打與一壘打，9局上甚至敲出3分砲上演雙響，直接把比數擴大成了提前拿下勝利的關鍵，單場敲出5安打4打點。羅沙里歐賽後開心表示:，「今天我們每個人都非常專注在這場比賽，能夠參與其中我感到相當自豪。」
上月在例行賽對戰巨人隊，羅沙里歐該役4打席合計只面對5球，就完成一場經典的「完全打擊」，也成了大聯盟31年來的最佳紀錄。雖然本日只差一支二壘打就能達成第二次完全打擊，但還是創下大聯盟季後賽首見的單場雙響砲加上三壘打、一壘打各一支的精湛表現。
單季歷經兩次轉隊的羅沙里歐，到了勇士隊整個復活，出賽33場，有7轟和0.271/0.330/0.573三圍。賽後羅沙里歐開心表示:「當我打出第一支全壘打時我感覺棒透了，讓我更有信心為球隊拿下更多分數。」
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