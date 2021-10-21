MLB／勇士背靠背開轟隊史罕見 20勝強投烏力亞斯挨3轟

國聯冠軍賽今天進行第4戰，勇士隊羅沙里歐（Eddie Rosario）、杜瓦（Adam Duvall）2局上連續轟出陽春砲，攻下球隊前兩分，勇士上次在季後賽「背靠背」全壘打紀錄已是2002年。

勇士帶著2勝1敗繼續在道奇球場出賽，今天面對大聯盟本季唯一20勝投手烏力亞斯（Julio Urias），2局上首名打者羅沙里歐轟出377英尺中左外野方向陽春砲，攻下全場第1分，下一棒杜瓦再轟出410英尺中外野方向全壘打，寫下隊史第3次在季後賽連續兩棒開轟紀念。

勇士首次出現這項紀錄是1999年國聯冠軍賽對大都隊第4戰，由喬登（Brian Jordan）、柯勒斯科（Ryan Klesko）聯手，接著是2002年分區系列賽對巨人隊第2戰，羅培茲（Javy Lopez）、卡斯提亞（Vinny Castilla）成為隊史第2對，相隔19年後，羅沙里歐、杜瓦追上前輩的成就。

烏力亞斯先發5局失5分退場，被揮出8支安打就有3支全壘打，勇士重量級球星弗里曼（Freddie Freeman）3局上也轟出407英尺中右外野方向陽春砲， 這僅是烏力亞斯生涯第2次單場挨3轟。

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