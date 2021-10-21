牛棚局數大於先發 投手過勞導致季後賽詭異調度

先發投手與牛棚過去各司其職的型態，在今年大聯盟季後賽變得相當不一樣了。先發投手主投局數大幅降低，導致牛棚車輪戰的戲碼一再上演，而後援投手用來作假先發，先發投手擺在牛棚的調度也一再發生。先發不像先發，牛棚不像牛棚，是世界正在改變，還是只是今年的特殊現象？

大家都知道先發投手必須主投5局才有勝投資格，但你知道今年季後賽，先發投手平均每場的投球局數是多少嗎？根據Fangraphs網站的數據，2015年還有5.51局，今年只剩下4.04局。也就是說能投到5局已經相當了不起，而能投到7局大概就跟過去完投9局差不多的意思了。今年季後賽先發投手投最多的一場是巨人隊韋伯(Logan Webb)的7.2局，道奇隊的薛則(Max Scherzer)也有一場投到7局，勇士隊的弗瑞德(Max Fried)則有連續兩場投到6局的表現，已算相當難能可貴。

今年季後賽還有另一個特殊現象，就是王牌都不王牌了。洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)在面對紅襪隊的外卡戰只投2局就被KO下場，紅襪隊的塞爾(Chris Sale)今年兩場分別只投1局與2.2局，白襪三本柱林恩(Lance Lynn)、吉歐利托(Lucas Giolito)和洛登(Carlos Rodon)最多只投到4.1局。這樣的情況也讓今年季後賽牛棚的投球局數佔比一反常態地高達53.8%，先發投手則只佔46.2%。而2015年先發投手在季後賽投球局數的佔比為60.5%。

紅襪先發投手塞爾(圖)季後賽連兩場先發都投不滿3局，讓投手戰力已經吃緊的情況更加惡化，紅襪在第四戰不得不啟用第二戰已先發5.1局的伊瓦迪來後援，結果偷雞失敗被打爆。 美聯社

這樣的現象並不能完全歸咎於棒球思維的改變，而是與今年投手過度疲勞有關，而今年投手會特別疲勞，又與去年發生新冠肺炎疫情有關。去年季賽因為疫情而縮短至60場，且每隊可帶28名球員，負擔較輕。而今年恢復到162場，每隊只能帶26名球員，相隔一年的負荷量差距過大，讓投手一時無法適應，導致疲勞產生。許多主力投手今年都比去年多投超過100局，例如道奇隊的薛則增加112局、布勒(Walker Buehler)增加170局，烏力亞斯(Julio Urias)增加130.2局；勇士隊的摩頓(Charlie Morton)和弗瑞德也分別增加147.2局與109.2局。

投手的疲勞也反映在傷兵名單的使用上。今年各隊使用傷兵名單在投手的次數高達534次，較2019年的370次暴增了44%。許多球隊在季後賽只剩三名固定先發可用，例如道奇隊少了受傷的克蕭(Clayton Kershaw)，只剩薛則、布勒和烏力亞斯，形成原本該用第四名先發投手的比賽卻找不到先發投手的窘境，只能以牛棚車輪戰的方式進行。曾在一場面對光芒隊的比賽主投6.2局的太空人隊麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)，也因傷無法在美聯冠軍系列賽出戰。

道奇先發投手烏力亞斯原定是國聯冠軍賽第四戰先發，但在投手戰力不足的情況下，第二戰就把他拉上來中繼，結果一局投球就失掉2分。這場比賽道奇用了他跟薛則兩位合計拿下35勝的王牌投手卻贏不了球，實在有點得不償失。 美聯社

幾位先發投手本身已有過度疲勞情況，卻還要擔任牛棚甚至是終結者，這也難怪薛則的經紀人波拉斯(Scott Boras)對此情況相當不滿，喊話聯盟應將26人名單增至28人以緩解球員的疲勞問題。薛則雖然曾在國聯分區系列賽最後一戰成功關門，但在國聯冠軍系列賽已露疲態，主投4.1局就退場，賽後表示自己的手臂確實累了。而烏力亞斯和紅襪隊的伊瓦迪(Nathan Eovaldi)也都有在聯盟冠軍系列賽的關鍵時刻登板救援，但成效都不彰，同時也引發了調度上的爭議。

看來今年先發投手的過勞已是各隊普遍的現象，一反常態的投手調度也會持續到季後賽結束。除了考驗各隊投手的耐力之外，也考驗著教練團的智慧了。

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