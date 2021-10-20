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MLB／讚貝林格完美揮棒 挨轟苦主：再重來還是投一樣的球

聯合新聞網 / 綜合報導
貝林格敲出三分砲一棒扳平戰局，助道奇以6：5逆轉拿下系列賽首勝。 路透社
貝林格敲出三分砲一棒扳平戰局，助道奇以6：5逆轉拿下系列賽首勝。 路透社

國聯冠軍賽勇士帶著2：0優勢進入今天第三戰，前七局結束還保有3分領先，眼看道奇即將被聽牌，但8局下貝林格（Cody Bellinger）站出來扭轉戰局，神來一棒3分砲扳平戰局，隨後再靠貝茲（Mookie Betts）的超前安，助道奇以6：5逆轉拿下系列賽首勝，堪稱死裡逃生。

貝林格在2019年奪下國聯MVP，但本季狀況慘不忍睹，例行賽打擊率只有1成05、被三振94次、僅10支全壘打，但一來到季後賽貝林格在關鍵時刻展現強心臟，先是上週國聯分區系列賽決定性的第五場，他在九局上敲出超前安打，今天又再次扮演英雄，避免道奇陷入0：3絕對落後的劣勢。

這是道奇隊史季後賽首度在八局後落後3分、最終還逆轉獲勝的比賽，而貝林格這發追平全壘打是本季季後賽首轟，也是生涯季後賽第4支在8局後的追平或超前轟，儼然天生英雄命；教頭羅伯茲也稱這是讓球隊「死裡逃生」的一擊。

回顧這發全壘打，貝林格是將傑克森（Luke Jackson）投出的一顆好球帶上方接近肩膀位置、95.6哩的速球掃出牆外，根據ESPN數據顯示，自從2008年以來，沒有人曾在季後賽將距離地面4.12呎的速球開轟，賽後他坦承不知道自己怎麼辦到的，「這球投得很強勁，真的不好打，我看到了一些影子，並抓住球進來的時機，想辦法揮棒擊中、把球棒延伸出去。。」

一局狂失四分吞敗的傑克森（Luke Jackson）賽後無奈表示，「令人難過的是，再重來一次我還是會做同樣的事，我試圖投一顆好球帶邊緣高角度的快速球(High Fastball)引誘他揮空，實際上，我扔的比我想像的要好，球從我手中出去的時候我心想『喔，完了，投太高了是一顆壞球』，結果球並沒有我想像中這麼高，還是被貝林格逮中了，他打得很好，非常了不起的一擊。」

勇士總教練史奈特克（Brian Snitker）則是非常冷靜看待此役失利，「我們可以做到，我們有信心，這場比賽輸球並不會影響我們下一場的心情。」

貝林格 道奇 勇士

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