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MLB／無失分變7分大局 紅襪伊瓦迪自認關鍵一球是好球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
只差一顆好球就可以安全下莊，紅襪隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的一顆外角高曲球卻不受主審青睞，演變成7分大局。 美聯社
只差一顆好球就可以安全下莊，紅襪隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的一顆外角高曲球卻不受主審青睞，演變成7分大局。 美聯社

只差一顆好球就可以安全下莊，紅襪隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的一顆外角高曲球不受主審青睞，演變成太空人的7分大局，伊瓦迪認為：「那是顆好球。」

紅襪隊與太空人隊今天在美聯冠軍戰第4戰打完8局以2：2戰平，9局上伊瓦迪登板救援，2出局，一、二壘有人，對卡斯楚（Jason Castro）投到2好1壞，接下來的曲球被判壞球，下一球就被敲出超前安，艾伊瓦迪最終丟掉4分，紅襪也以2：9落敗。

伊瓦迪表示：「我認為那是顆好球，但很快，我又回到比賽中，想辦法攻擊好球帶。」大聯盟官網顯示那球位於好球帶內，而根據ESPN數據，有23%的機率會被判為好球。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）在受訪時還沒看過重播，但他認為那是好球，「主審不同意，不過這工作很困難。」柯拉為主審迪亞茲（Laz Diaz ）緩頰，「如果是三振，比賽會很不一樣，但我們更早之前就有機會。」

紅襪今天敲出5支安打，另獲得7次保送，但首局布萊格曼（Alex Bregman）兩分砲之後未再得分，得點圈打擊率9支0，留下11個殘壘。

根據ESPN統計，主審迪亞茲今天在好壞球上有23個誤判，是今年季後賽所有主審最多，其中12個是針對紅襪隊投手、11個是對太空人隊投手的判決。

紅襪 Nathan Eovaldi

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