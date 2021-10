MLB／無失分變7分大局 紅襪伊瓦迪自認關鍵一球是好球

只差一顆好球就可以安全下莊,紅襪隊投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi)的一顆外角高曲球不受主審青睞,演變成太空人的7分大局,伊瓦迪認為:「那是顆好球。」

紅襪隊與太空人隊今天在美聯冠軍戰第4戰打完8局以2:2戰平,9局上伊瓦迪登板救援,2出局,一、二壘有人,對卡斯楚(Jason Castro)投到2好1壞,接下來的曲球被判壞球,下一球就被敲出超前安,艾伊瓦迪最終丟掉4分,紅襪也以2:9落敗。

伊瓦迪表示:「我認為那是顆好球,但很快,我又回到比賽中,想辦法攻擊好球帶。」大聯盟官網顯示那球位於好球帶內,而根據ESPN數據,有23%的機率會被判為好球。

紅襪教頭柯拉(Alex Cora)在受訪時還沒看過重播,但他認為那是好球,「主審不同意,不過這工作很困難。」柯拉為主審迪亞茲(Laz Diaz )緩頰,「如果是三振,比賽會很不一樣,但我們更早之前就有機會。」

紅襪今天敲出5支安打,另獲得7次保送,但首局布萊格曼(Alex Bregman)兩分砲之後未再得分,得點圈打擊率9支0,留下11個殘壘。

根據ESPN統計,主審迪亞茲今天在好壞球上有23個誤判,是今年季後賽所有主審最多,其中12個是針對紅襪隊投手、11個是對太空人隊投手的判決。

Home-plate umpire Laz Diaz has missed 21 ball-strike calls tonight, according to @ESPNStatsInfo. That is the most of any umpire this postseason. The green dot in the upper RH corner is the Eovaldi curveball that would've ended top of the ninth with the score 2-2.



It is now 9-2. pic.twitter.com/VzdyL4lth3