MLB／季後賽不正常投手調度 讓「吸血鬼」經紀人怒了

洛杉磯道奇王牌先發薛則（Max Scherzer）過去7天內一共出賽3場，其中一次是以救援身分上陣，這種投手輪值方式和投球局數完全超過薛則所能負荷，因此薛則的經紀人波拉斯（Scott Boras）也認不住破口大罵，要求聯盟增加季後賽名單的人數。

薛則這三場出賽用球數超過200球，過量的用球數已經影響到他的投球品質和節奏，國聯冠軍賽第二戰結束後他也表示「我已經付出我的一切」，然而該情況不只發生在薛則身上。

根據統計，今年季後賽美聯先發場均只投3.1局，其中只有紅襪的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、紅襪的羅里格茲（Eduardo Rodriguez）以及太空人的麥卡倫（Lance McCullers）是唯三能投滿6局的先發投手，至於國聯先發投手平均局數則是4.2局。

王牌經紀人波拉斯看到各支球隊在季後賽的「非正常」投手調度，氣得向大聯盟喊話，稱大聯盟對這些狀況「視而不見、傷害球員」，「大聯盟必須了解我們還沒有恢復正常賽季，我們仍在受疫情大流行的影響。」

波拉斯認為，要解決球員疲勞最有效的做法，就是要在剩餘的比賽裡增加球員名單額度，像是從26人增加至28人或是30人。

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