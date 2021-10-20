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MLB／看到貝林格一棒扳平 道奇教頭：就是爽

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
貝林格神來一棒助道奇扳平，教頭羅伯茲賽後直言94爽！ 路透社
貝林格神來一棒助道奇扳平，教頭羅伯茲賽後直言94爽！ 路透社

看到貝林格（Cody Bellinger）在8局下一棒將比數扳平，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）的心聲很直白「就是爽」。

道奇隊與勇士隊在國聯冠軍賽的第4戰，勇士隊取得5：2領先，不過道奇隊在8局下貝林格敲出三分砲，引爆道奇球場歡呼聲，接下來貝茲（Mookie Betts）的超前安，讓道奇隊以6：5拿下系列賽首勝。

羅伯茲形容，貝林格那支全壘打改變了一切，「老兄，就是爽而已，很難想像有比這更關鍵的一擊。」勇士隊已手握2勝，道奇隊靠這發全壘打逃過「被聽牌」，大聯盟史上只有2004年紅襪隊曾在0勝3敗下翻盤。

「很難不去注意落後差距。」敲出超前安打的貝茲說：「但這是示弱的心態，我們心裡想得是，專注在當下可以做什麼，我們可以先贏下這比賽。」

貝林格將勇士後援投手傑克森一顆距離地面4.12呎的速球開轟，自己也不知道怎麼辦到的。 路透社
貝林格將勇士後援投手傑克森一顆距離地面4.12呎的速球開轟，自己也不知道怎麼辦到的。 路透社

貝林格從傑克森（Luke Jackson）投出的一顆好球帶上方的95.6哩速球開轟，根據ESPN數據顯示，自從2008年以來，沒有人曾在季後賽將距離地面4.12呎的速球開轟。

甚至貝林格今年也未曾將壞球轟出全壘打，他表示：「確實那不是好打的球，但當下不知怎麼，我看到那球，想辦法揮棒擊中、延伸出去。」

道奇隊成為史上第一支球隊，在系列賽0勝2敗落後時，5局之後面對3分落後還可以演出逆轉；去年道奇隊也是在0勝2敗落後下，逆轉擊敗勇士隊，晉級世界大賽後帶走冠軍戒。

道奇 貝林格 勇士

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