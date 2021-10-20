MLB／貝林格追平轟救命 道奇擊敗勇士逃過「被聽牌」
眼見要在國聯冠軍賽陷入「被聽牌」局面，道奇隊今天靠著貝林格（Cody Bellinger）8局下追平三分砲救命，貝茲（Mookie Betts）再補上超前安打，以6：5擊敗勇士隊，系列賽扳回一城，戰績1勝2敗。
面對戰績落後，道奇隊今天早早得分，席格（Corey Seager）在第1局轟出兩分砲，劇本似乎跟前天的國聯冠軍賽第二戰一樣。
勇士隊同樣在4局得分，不過這次不是扳平，而是豪奪4分超前，彼德森（Joc Pederson）、杜瓦（Adam Duvall）、史旺森（Dansby Swanson）安打各敲1分，羅沙里歐（Eddie Rosario）滿壘保送擠回第4分，5局上勇士隊再添1分。
搖搖欲墜的道奇隊在8局等到生機，史密斯（Will Smith）、波拉克（AJ Pollock）敲安，1出局後輪到貝林格，2好1壞下，面對一顆偏高的95.6哩速球轟出中右外野全壘打牆。
這發三分砲是貝林格今年季後賽首轟，生涯第9轟，其中有6轟是幫助球隊扳平或超前。
道奇隊在8局的攻勢還沒結束，泰勒（Chris Taylor）再敲出安打，隨後盜上二壘，兩出局後貝茲的二壘打，敲回超前的寶貴一分；9局上簡森（Kenley Jansen）也用連三次三振守住勝利。
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