MLB／洋基續約教頭布恩簽3+1年 奪冠壓力有增無減

紐約洋基隊今天宣布與總教練布恩簽下3年新約，附帶2025年球團選擇權。布恩執教4年都率領洋基闖進季後賽，卻無緣世界大賽，新賽季奪冠壓力有增無減。

洋基本季戰績92勝70敗，在美國聯盟東區排名第3，兩週前在美聯外卡戰敗給宿敵波士頓紅襪隊，2009年奪下隊史第27座世界冠軍後連12年無緣世界大賽，原合約在賽季結束後期滿的布恩（Aaron Boone）去留備受關注。

布恩與球團續約後在洋基球場向媒體表示：「我認為我可以幫助我們登頂，這是我在這裡的原因，也是我再掌兵符的原因。」

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在聲明中稱讚布恩深具棒球智慧、備受球團上下敬重，並說「作為一支團隊與組織，我們必須成長、發展並改進，我們必須變得更好，就這樣」。

48歲的布恩出身棒球世家，球員時期曾效力洋基，2003年美聯冠軍賽第7戰對紅襪轟出的再見全壘打助球隊殺進世界大賽，廣為人知。他帶隊4季戰績328勝218敗，年年率隊打進季後賽，是洋基隊史繼史坦格（Casey Stengel）、托瑞（Joe Torre）後第3位有此成就的總教練。

但洋基本季兵敗美聯外卡戰，連12年嘗不到世界冠軍滋味，陷入隊史第3長的奪冠乾旱期。

合約到明年賽季結束的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）說：「我們想要更多，我們期待也更深。」

洋基前幾季打擊火力兇猛，本季得711分卻只在大聯盟排名第19。主砲賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）雖擺脫傷病困擾，穩定發揮，托瑞斯（Gleyber Torres）、勒梅休（DJ LeMahieu）等大將卻深陷低潮，打線戰力大打折扣。

洋基季中補進瑞佐（Anthony Rizzo）、賈羅（JoeyGallo）等左打強棒，仍未改善陣中左打成績欠佳的局面。

洋基賽季結束後決定不和打擊教練譚姆斯（MarcusThames）、三壘指導教練尼文（Phil Nevin）及助理打擊教練皮利提里（P.J. Pilittere）續約。布恩坦言3名教練遭撤換令他難過，他為此自我反省一番。

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