季後賽場場敲安 羅沙里歐亂刀流展現價值

季後賽向是兵家必爭、血流成河的戰場，舞台搭建好了，一切準備就緒，就等英雄的誕生，勇士與道奇連兩年在國聯冠軍戰碰頭，去年道奇在一勝三敗的絕境劣勢演出三連勝的瘋狂戲碼、挺進世界大賽時，當時羅沙里歐（Eddie Rosario）還是局外人（因所屬的雙城在被太空人橫掃），如今卻是勇士二連勝的大功臣。

羅沙里歐拿到的「劇本」縱然不像首戰萊里（Austin Riley）如此有「傳奇獨佔性」─成為勇士隊史在季後賽敲再見安的最年輕球員，但他展現千鈞一髮的滑壘取得關鍵分、而後棒打簡森（Kenley Jansen）、扮演英雄「封神」的這晚，同樣具有重要意義：單場敲出4支安打（和道奇全隊一樣多）並附帶九局下再見安。

國聯冠軍賽第二戰九局下半，羅沙里歐面對道奇王牌終結者簡森抓住第一球就打出安打，送回壘上的隊友史旺森而贏得比賽。 美聯社

翻開紀錄，「季後賽單場4支安打且包辦再見安打」，羅沙里歐僅僅是史上第五人，前四位是2004年紅襪「老爹」歐提茲（David Ortiz）、2000年洋基維茲凱諾（José Vizcaíno）、1984年教士賈維（Steve Garvey）和1945年小熊隊的哈克（Stan Hack），十分罕見，可遇不可求，更別提第三局時還在壘上有人時驚險接殺透納（Trea Turner）的強勁飛球（根據擊球初速及仰角數據，這球形成安打的機率高達五成），攻守俱佳。

羅沙里歐過往待在能見度較低的雙城，即便雙城闖進季後賽，仍一勝難求，打線爆發時、投手群就奉還更多分，當投手投出壓制力時、打線就熄火得更誇張。

時光倒轉回2017年雙城洋基外卡戰，當時26歲的羅沙里歐迎來生涯第一場季後賽，擔任第四棒的他，生涯季後賽首打席就敲出全壘打，和多茲爾（Brian Dozier）同局開砲，助雙城取得3：0的領先，可惜最終4：8輸球，只得眼睜睜看著洋基晉級。

羅沙里歐在雙城隊時就是打擊好手，但可惜沒有太多在季後賽發揮的空間。 歐新社資料照片

2019年季後賽再遇到洋基，羅沙里歐第三戰繳出「開轟、猛打賞」的表現，雙城仍被「天敵」洋基橫掃，堪稱悲情人物，至於他去年的季後賽之旅，結束得相當詭譎─雙城對戰太空人的第二戰第六局，他遭到三振後不滿意主審岡薩雷茲（Manny Gonzalez）的好球帶（有一球明顯落於好球帶以外的球該保送卻判為好球），念念有詞後遭到驅逐出場，而這也成為他雙城生涯的最終打席。

在雙城大聯盟層級效力的六年期間（2015-2020），羅沙里歐締造過「生涯首球全壘打」、「單場三響」等壯舉，深受雙城球迷喜愛，可惜六場季後賽未嘗勝利滋味，去年休賽季期間，球團因團隊薪資預算、打算培養新秀等理由，選擇與羅沙里歐分道揚鑣，到了同區印地安人後，數據衰退─被三振率大增、OPS不到0.7，傷兵成群的勇士甚至只用山多瓦（Pablo Sandoval）就交易到羅沙里歐這張「樂透」。

到了亞特蘭大的羅沙里歐充分「復活」，九月下旬對巨人之戰達成「只花了5球就完全打擊」的奇特紀錄，交易大限後為勇士出賽33場，有7轟和0.271/0.330/0.573三圍，是取得國聯東區龍頭的功臣之一。

羅沙里歐在9月20日對巨人的比賽締造完全打擊紀錄，而且僅僅只有第一次打擊時的第一球揮空，其他都是一擊必中，實在是讓人覺得不可思議。 路透

2021年季後賽目前六戰，羅沙里歐場場敲安，國聯冠軍戰棒次更挪到第一棒、發揮火力，勇士離聽牌更進一步，成為勇士球迷新寵。

事實上，羅沙里歐的價值不只是棒子，速度、臂力亦在平均之上，過往為人詬病的缺點「不選球、手感忽冷忽熱」今年有所改變，以往「好球帶以外的來球揮擊率」穩定超過四成，今年例行賽則降到35.6%，是他個人2017年以來的新低，這樣的改變讓他擊球效率變好，更能把球打強，例如單場4安的其中2支安打就是擊球初速超過100英里的「超強力擊球」。

羅沙里歐當然有其罩門和隱憂，否則雙城不會不留，空有臂力但守備風格過於隨性、不按牌理出牌導致偶爾「掉漆」、選球有進步空間等等，但短期賽變數大，能夠掌握時運與機會，便是英雄。

正如羅沙里歐賽後談那記滑壘時說的：「（看到三壘指導教練叫我衝本壘時），我真的有點感到害怕，但很高興我辦到還不錯的滑壘、得到了那一分。」

國聯冠軍賽第二戰八局下羅沙里歐(下)衝回本壘得分非常驚險，他靠著漂亮的滑壘動作避開道奇捕手史密斯(上)的阻殺。 美聯社

有些時候即便恐懼，衝就對了，不成功，便成仁。羅沙里歐和勇士能否順利晉級、進而捧起冠軍金盃？值得期待。

註：本文數據截至台灣時間10月19日賽前。

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