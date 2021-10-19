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MLB／先發防禦率20.25 太空人主帥：太陽明天依舊會升起

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人投手群在此系列賽嚴重崩盤，團隊輪值防禦率高達20.25，牛棚共燒了20.2局、防禦率4.79，教頭貝克還是樂觀向球員信心喊話。 法新社
太空人投手群在此系列賽嚴重崩盤，團隊輪值防禦率高達20.25，牛棚共燒了20.2局、防禦率4.79，教頭貝克還是樂觀向球員信心喊話。 法新社

太空人今天遭紅襪12:3痛宰，先發尤奎迪（Jose Urquidy）包含被史瓦柏（Kyle Schwarber）敲滿貫砲在內，1.2局就狂掉6分，目前在美聯冠軍賽以1：2落後。太空人先發投手在此系列賽嚴重崩盤，團隊輪值防禦率高達20.25。

大聯盟官網記者麥克塔格特(Brian McTaggart)直言，尤奎迪今投不滿2局，對太空人接下來比賽投手的輪值、和牛棚的使用造成巨大的傷害；就連《ESPN》知名記者歐尼（Buster Olney）都說，雖然總教練貝克（Dusty Baker）是未來準名人堂教練，但現在不管誰來帶太空人，都解決不了現況。

事實上太空人輪值在例行賽的防禦率是不俗的3.63，來到季後賽卻一落千丈，首輪分區系列賽對白襪就已經上升至5.09，美聯冠軍賽遇上紅襪不但狀況沒有好轉，反而前三戰沒有先發投手能投滿3局，先發防禦率已經飆到20.25；這也讓牛棚狂燒20.2局、防禦率也是不理想的4.79。

不過教頭貝克賽後還是樂觀以對，向球員喊話：「我們現在落後對方一場，明天贏回來，系列賽就能扳平，我們雖然不喜歡今晚的結果，但明天太陽依舊會升起。」

明天兩隊繼續在紅襪主場進行第四戰，紅襪推出皮維塔(Nick Pivetta)先發，太空人則由塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）掛帥，他上一次出戰是在分區系列賽G4以後援投手身分登場，投了1局無失分，不過已經一個月未以先發之姿上陣，明天盼能終止太空人投手近期一個接著一個崩盤的慘狀。

太空人

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