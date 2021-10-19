MLB／回主場優勢多 道奇主帥：我們明天會贏

勇士目前在國聯冠軍賽取得2比0的領先，不過接下來三戰將回到道奇主場進行，身為例行賽主場戰績最佳的球隊，道奇已做好大反攻的準備，主帥羅伯茲（Dave Roberts）自信滿滿表示，「我們明天會贏。」

勇士在道奇主場最後一次贏球要追溯到2018年6月9日，在這段期間他們苦吞九連敗，包含今年8月下旬交手時三場皆被橫掃，以及2018年國聯分區系列賽在道奇主場前兩戰都被完封。

道奇在主場58勝23敗是全聯盟主場戰績最好的球隊，甚至還在例行賽結束前以主場15連勝的紀錄做收，但作為一支外卡球隊，儘管他們有聯盟第二多106勝的佳績，卻仍沒有主場優勢。

系列賽陷入0：2落後的道奇，根據歷史數據只有16%晉級機會，不過去年藍衫軍在相同困境下就對勇士翻盤過一次；另一利多則是前一戰因頸部不適中斷了季後賽連77場先發紀錄、僅在第七局代打的三壘手透納(Justin Turner)，經過休息與治療後可望在第三戰回歸先發。

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）當然知道第三戰來到洛杉磯不好打，全隊還是會做好準備，「道奇在主場真的很棒，真的很優秀，來到這裡很有趣，這裡是一個刺激的地方，而且天氣很好。」

關鍵一仗「斧頭幫」決定把球交給老將摩頓（Charlie Morton），期待他的大賽經驗能帶領球隊搶下聽牌；而道奇則是由例行賽16勝的布勒（Walker Buehler）掛帥，主帥羅伯茲認為球隊明天勝券在握，「我們會贏。」

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