MLB／沒「油」就不是王牌 美媒稱柯爾驟死戰崩盤有跡可循

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）在今年外卡驟死戰大崩盤，兩局就遭兩轟狙擊失三分提前退場，最終洋基慘遭淘汰球迷、專家也沒放過柯爾，抨擊聲此起彼落質疑他「沒有用油，他就不是王牌。」

日前馬林魚前總裁塞森（David Samson）對此也發表看法，「柯爾有一份很棒的合約，他賺了很多錢，但歸根結底，如果沒有外部物質的幫忙，他的效率降低許多，根本不是真正的王牌。」

塞森隨後爆料，稱洋基目前正在與大聯盟專員辦公室密切合作，正在努力開發一種被同意的外部物質，他們在測試的過程中甚至還跟柯爾通電話，問柯爾，「嘿，你喜歡這個新物質嗎？你喜歡那個嗎？是時候該來用用看了。」

塞森再補一刀，表示柯爾驟死戰被打爆是有跡可循，「當汗液和松香結合使用時，你會有更好的握力，但紅襪與洋基比賽當天的天氣不是很熱，科爾都沒有出汗，這時候你就知道，當柯爾沒有這項優勢時，他絕對會出現問題。」

商品推薦