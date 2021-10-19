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MLB／E-Rod回嗆後秒道歉 柯瑞亞卻說「很喜歡」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
E-Rod此役在第3度解決柯瑞亞後，比著手腕示意「這是我的時刻」，模仿他在第一戰的開嗆動作，賽後主動道歉做了不好示範。 美聯社、歐新社
E-Rod此役在第3度解決柯瑞亞後，比著手腕示意「這是我的時刻」，模仿他在第一戰的開嗆動作，賽後主動道歉做了不好示範。 美聯社、歐新社

紅襪隊今天狂敲4發全壘打，以12：3打爆太空人隊，在美聯冠軍賽取得2勝1敗領先，先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投6局失3分取得勝投，賽後卻先在轉播鏡頭前道歉，因為一時衝動做了錯誤示範。

柯瑞亞（Carlos Correa）第1戰在開轟後比著手腕，嗆聲「這是我的時間」，當時造成很大話題，而E-Rod此役在第3度解決他後，做出同樣的動作回應，回嗆意味明顯。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）原先正為他的好投鼓掌，看到子弟兵的動作後，馬上一臉氣噗噗朝著他比畫、要他停止動作，E-Rod在回到休息區後，柯拉也抱著他、在他耳邊說了幾句話。

E-Rod賽後接受場邊採訪，直接在鏡頭前為自己的行為道歉，「有時候腦中會突然出現某些想法，就表現出來了，但現在我感覺很糟，我做了這樣的舉動。」他說這並不是平常的自己，也對柯瑞亞表示抱歉，「下次見到他時，我會向他道歉。」

柯拉賽後也提到，當時在E-Rod耳邊說的話是「別這樣做」、「我們不是這種球隊」、「謙遜一點」，他表示，「我們希望保持謙遜，當個謙遜的球員，這才是我們，我們只想打球，不需要做出這些行為。」

柯瑞亞倒是稱讚對手的行為，「我很喜歡！他做了我的慶祝動作，這才是棒球比賽應有的趨勢，讓比賽變得更有趣。」他也稱讚對手投了一場好比賽。

紅襪 Carlos Correa

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