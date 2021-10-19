快訊

直播／今10時AZ二劑預約、下午換莫德納 指揮中心14時說明

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

MLB／紅襪開轟慶祝儀式老爹參一咖 累死推車的A-Rod

聯合新聞網 / 綜合報導
每當有球員開轟時，紅襪便會以「開車」的方式慶祝，老爹找A-Rod一起來體驗。 截圖自影片
每當有球員開轟時，紅襪便會以「開車」的方式慶祝，老爹找A-Rod一起來體驗。 截圖自影片

大部分球隊在有球員開轟時，會有自己獨特慶祝方式，而每當紅襪球員打全壘打，回到休息室後就會坐進推車裡，享受隊友免費推車的服務，今日陣中傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）也坐上推車體驗，不過負責出力推車的卻是曾經世仇前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），A-Rod推完後直呼「累死了」。

今天美聯冠軍賽第三戰在紅襪主場進行，身為美國福斯電視台的球評，老爹與A-Rod也來到芬威球場進行轉播工作。

歐提茲對於老東家推車的慶祝儀式躍躍欲試，賽前決定也要體驗一番，可見坐在推車裡的老爹一臉享受，但卻讓A-Rod哭笑不得，必須設法推動104公斤老爹，讓A-Rod嘗盡苦頭，他在影片中直呼：「從來沒這麼累過。」

影片最後還可以看到，需要靠著兩個人的力量，才能把歐提茲從推車上抬起，由此可知，老爹的噸位還真不小，確實辛苦了A-Rod。

美國 福斯

相關新聞

MLB／打瘋了！紅襪4轟擊墜太空人 季後賽8戰已敲20轟

紅襪隊把太空隊投手群打成發球機，今天在美聯冠軍賽第3戰狂敲4發全壘打，史瓦柏（Kyle Schwarber）的滿貫砲率先...

MLB／E-Rod回嗆後秒道歉 柯瑞亞卻說「很喜歡」

紅襪隊今天狂敲4發全壘打，以12：3打爆太空人隊，在美聯冠軍賽取得2勝1敗領先，先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Edu...

MLB／紅襪開轟慶祝儀式老爹參一咖 累死推車的A-Rod

大部分球隊在有球員開轟時，會有自己獨特慶祝方式，而每當紅襪球員打全壘打，回到休息室後就會坐進推車裡，享受隊友免費推車的服務，今日陣中傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）也坐上推車體驗，不過負責

MLB／巨人休賽季補強有5課題 總管：還有《魷魚遊戲》

例行賽豪奪大聯盟最多的107勝，巨人隊在分區系列賽5戰飲恨，球團營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）今天出面受訪，...

2021 MLB季後賽賽程與最新戰況 紅襪四轟炸太空人系列賽反超

MLB季後賽進入聯盟冠軍戰，美國由紅襪對決太空人，國聯道奇拚戰勇士。

MLB／道奇操爆王牌又被再見 勇士教頭：別太早離場

例行賽只拿八十八勝就取得分區冠軍，勇士隊如今也在國聯冠軍賽展現生存本領，繼首戰以再見安打贏球後，第二戰克服兩度落後，九局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。