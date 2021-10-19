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MLB／打瘋了！紅襪4轟擊墜太空人 季後賽8戰已敲20轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
史瓦柏（Kyle Schwarber）的滿貫砲率為比賽提前定調，紅襪單一季後系列賽有3發滿貫轟為史上頭一遭。 美聯社
史瓦柏（Kyle Schwarber）的滿貫砲率為比賽提前定調，紅襪單一季後系列賽有3發滿貫轟為史上頭一遭。 美聯社

紅襪隊把太空隊投手群打成發球機，今天在美聯冠軍賽第3戰狂敲4發全壘打，史瓦柏（Kyle Schwarber）的滿貫砲率先發難，終場以12：3擊墜太空人，在系列賽取得2勝1敗領先。

太空人尤奎迪（Jose Urquidy）先發只撐1.2局，被敲5安打、失6分（責失5分），失分全部出現在第2局。

紅襪在第2局憑藉1支二壘打、2保送形成滿壘，瓦茲奎茲（Christian Vázquez）的安打先助隊破蛋，阿洛尤（Christian Arroyo）打向二壘的球，因二壘手亞土維（Jose Altuve）的失誤讓危機持續擴大，史瓦柏補上重傷害的滿貫砲。

紅襪在第2戰已在前2局炸裂2發滿貫砲，寫下史上首見的紀錄，此戰再度出現滿貫砲，單一季後系列賽有3發滿貫轟為史上頭一遭。

紅襪持續擴大領先，阿洛尤兩分砲、馬丁尼茲（J.D. Martinez）兩分砲、狄佛斯（Rafael Devers）陽春砲，接二連三轟炸太空人投手群。

有隊友瘋狂的火力援護，紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投6局失3分、取得勝投，塔克（Kyle Tucker）在第4局從他手中炸裂三分砲，成為太空人此役唯一亮點。

紅襪在今年季後賽砲火猛烈，已連6場安打達雙位數，為大聯盟季後賽史上最長紀錄，至今8戰敲出20轟，已追平2003年的隊史紀錄，接下來每一轟都是隊史新猷。

紅襪

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