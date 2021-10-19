MLB／巨人休賽季補強有5課題 總管：還有《魷魚遊戲》

例行賽豪奪大聯盟最多的107勝，巨人隊在分區系列賽5戰飲恨，球團營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）今天出面受訪，談到休賽季的目標，除了執行波西（Buster Posey）合約、補強先發輪值等計畫外，他笑說：「我要追完『魷魚遊戲』。」

巨人在分區系列賽碰上道奇，107勝與106勝之間的廝殺打滿5場，由道奇帶走勝利，巨人心碎結束今年賽季，今天薩伊迪攜總教練凱普勒（Gabe Kapler）一起出席賽季結束的記者會。

薩伊迪提到多項季外補強目標，最迫切需要做出決定的是波西的合約，球隊需在世界大賽結束的5天內，決定是否執行2022年合約，巨人的答案毫無疑問是「YES」，且雙方也可能在那之前就談妥延長合約。

巨人首要課題就是要在世界大賽結束五天內執行鐵捕波西2022年合約，答案當然毫無疑問是「Yes」！ 路透社

薩伊迪表示，「我認為他是今年棒壇最佳捕手，我們絕對希望與他對話，也會對此持續進行內部討論，但明年將他留在隊上絕對是首要重點。」關鍵將是波西的心意，明年球季將是35歲的他，已多次表達需要先與太太討論後，才能決定是否再打。

巨人也有意留下一壘手貝爾特（Brandon Belt），預計會先向他提出合格報價，與他展開談約，若未能留人成功，球團也有幾個內部選項。

季中透過交易從小熊來到陣中的布萊恩（Kris Bryant），勢必進入自由市場尋求大約，薩伊迪表示，「我們知道他是超級球星，他將在自由市場上很搶手，我確信我們會與他談談，但想爭取他的球隊可能也會排得很長，只能看看事情如何發展。」

薩伊迪也提到先發輪值補強、教練團改組，也沒忘了自己還有重要的事，就是韓國熱門劇集「魷魚遊戲」。

薩伊迪也藉此形容目前巨人的處境，「想像裡頭的演員在某個遊戲環節被淘汰後，他們只能透過螢幕看其他人繼續競爭，這感覺有點像是我們，看著劇情發展，想著『現在在裡面的人，應該是我們啊！』」

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