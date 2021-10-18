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MLB／天使拿大谷翔平實戰球衣拍賣！喊價直逼30萬

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平的實戰物品目前正在天使隊官網上拍賣。 圖截自天使隊官網
大谷翔平的實戰物品目前正在天使隊官網上拍賣。 圖截自天使隊官網

天使隊二刀流巨星大谷翔平今年打出史詩表現，單季繳出46轟、100分打點，投手部分拿下9勝，防禦率3.18。大谷翔平的人氣、身價都隨之水漲船高，天使隊官方拍賣大谷的實戰球衣價格也直直飆，目前已喊價至1萬美元（約新台幣28萬元）。

包含大谷翔平用過的球衣、球、斷棒等11件實戰用品目前正在拍賣，截止日期為美國時間24日晚上9點，所得收入將轉入天使隊的慈善基金中，並捐贈給慈善機構。

目前喊價最高的是大谷翔平在當地時間9月22日，天使與太空人之戰所穿的紅色球衣，起標價2500美元，但目前已有人出價1萬美元。

目前出價第二高的物品為大谷用過的「斷棒」，目前喊價5100元美金（約新台幣14萬2700元）。除了球衣和斷棒外，被拍賣的物品還有大谷的安打球、本季第一K的球、松香粉袋等，但若想收藏大谷的實戰物品，口袋恐怕要夠深。

太空人 美國

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