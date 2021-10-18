MLB／像老爸！勇士弗里曼兒子 架式十足敲滿貫轟「炸裂」

運動員的下一代時常能遺傳到父母親發達的運動細胞，勇士隊球星弗里曼（Freddie Freeman）的兒子查理（Charlie Freeman）小小年紀就開始接觸棒球，而且還在兒童棒球比賽中「炸裂」，果然「虎父無犬子」。

據美國媒體《Fansided》報導，查理打擊架式十足，還在一場兒童棒球比賽中擊出滿貫全壘打，影片中可發現，查理遺傳到了老爸的打擊天賦，而且腳程快速，不一會兒工夫便溜回本壘與眾人擊掌。

報導文末不忘挖苦做父親的弗里曼應該好好跟兒子學習，因為他近兩戰狀況不佳，在國聯冠軍戰G1苦吞4K戴上「黃金墨西哥帽」，今天的G2也4打數掛蛋，被K了3次。

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