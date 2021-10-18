MLB／道奇沒在怕？去年也曾上演2連敗逆轉勇士戲碼

大聯盟7戰4勝季後賽史上，在率先取得2：0優勢的隊伍中，最終順利晉級或奪冠的機率高達84％。道奇在國聯冠軍戰前2場都遭勇士再見安打擊潰，苦吞2連敗，不過道奇不必氣餒，因為大聯盟歷史上仍有14支在2連敗後還能逆轉勝的球隊，巧合的是，最近一次就發生在去年的道奇與勇士身上。

去年國聯冠軍戰同樣由勇士出戰道奇，不過，道奇卻先在自家主場連輸2場，第3戰在客場才火力全開扳回一城，隨後第4戰又再度落敗，背水一戰的道奇頂住壓力，連贏3場淘汰勇士晉級世界大賽，接著再以4勝2敗擊敗光芒，拿下睽違32年的世界大賽冠軍。

2004年的紅襪更神奇，美聯冠軍戰先輸3場後再連贏4場氣走洋基，成為大聯盟季後賽史上唯一達成「輸3贏4」大逆轉的球隊，並在世界大賽乘勝追擊，4連勝擊敗紅雀，終結86年來一冠難求的「貝比魯斯（Babe Ruth）魔咒」。

道奇這次在客場連輸2場，經一天的移動日後，第3戰將回到洛杉磯主場，由今年16勝4敗，防禦率2.47的布勒（Walker Buehler）掛帥先發，勇士則會派出37歲的老將摩頓（Charlie Morton）先發，他本季14勝6敗，防禦率3.34，是太空人2017年奪冠大功臣之一。

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