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MLB／道奇28億放水流 人手不足只好假先發

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊包爾（Trevor Bauer）涉嫌性暴力事件。 美聯社
道奇隊包爾（Trevor Bauer）涉嫌性暴力事件。 美聯社

道奇今年季初原先擁有包爾（Trevor Bauer）、克蕭（Clayton Kershaw）和普萊斯（David Price）等多位強投，一度被外界稱作「塞揚王國」，不過，這3名強投先後因故無法上場，讓先發投手短缺的道奇只好從季後賽開始採用「假先發」應戰。

克蕭在例行賽時因左前臂傷勢影響提前退場，確定將缺席今年季後賽；包爾在7月初時就因性暴力醜聞遭停職處分；普萊斯則近況低迷，甚至沒被帶進國聯冠軍戰。

道奇在季中交易來另一名塞揚強投薛則（Max Scherzer），稍稍紓解先發戰力不足，但即使加上布勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urias），總共也只有3名先發輪值投手，這也是道奇會在分區系列賽G5、國聯冠軍戰G1，都派出牛棚投手卡內波（Corey Knebel）假先發的主因。

強投薛則是目前道奇陣中唯三先發投手之一。（法新社）
強投薛則是目前道奇陣中唯三先發投手之一。（法新社）

美國媒體統計，包爾、克蕭和普萊斯這3人本季的薪資總和就高達1.03億美元（約新台幣28億8500萬元），其中普萊斯因狀態不佳被排除在26人名單內，有損當初道奇交易來的目的，更與包爾一起成為洛杉磯媒體攻擊的對象。

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）在國聯冠軍戰G1結束後，也受訪談到先發投手的調度，「原本是由薛則主投G1，但他在16日跟我訴說，他的手臂有點疲勞，我認為這是好的，所以才將他改由G2先發。」

洛杉磯 醜聞 薪資 美國

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