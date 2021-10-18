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MLB／連飆9顆伸卡最快101.7英里 葛拉泰羅超高速仍吞敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
擁有超快伸卡球的葛拉泰羅，吞下生涯季後賽首敗。 美聯社
擁有超快伸卡球的葛拉泰羅，吞下生涯季後賽首敗。 美聯社

道奇隊今天在國聯冠軍賽第2戰4：5不敵勇士隊，「終結者」簡森（Kenley Jansen）只投1球被羅沙里歐（Eddie Rosario）揮出再見安打，但敗投記在前一任投手葛拉泰羅（Brusdar Graterol）的身上，這位擁有超快伸卡球的投手，也吞下生涯季後賽首敗。

道奇昨天首戰動用8名投手應戰，以2：3落敗，葛拉泰羅未上陣，今天9局下首次登板，面對3名打者連投9球都是伸卡球，最慢也有99.9英里，其他都是3位數，最快飆到101.7英里，球速實在相當驚人。

不過9局下勇士首名打者達諾德（Travis d'Arnaud），逮到葛拉泰羅第3球、101.4英里伸卡，揮出中外野安打，為勇士製造得分機會。

葛拉泰羅投9球有7顆好球，在兩出局、二壘有人時退場，簡森接手後投出第1球、92.7英里卡特球，被羅沙里歐揮出致命一擊，也讓道奇帶著兩敗飛回洛杉磯。

葛拉泰羅是委內瑞拉籍，8月滿23歲，去年季前因為日籍投手前田健太交易案，從雙城隊轉戰道奇，生涯第2年奪下世界大賽冠軍，招牌武器就是3位數「火球」。

道奇在分區系列賽第4戰時，葛拉泰羅曾經飆出102.5公里伸卡球，三振巨人隊球星波西（Buster Posey），也是今年季後賽最快球速，當時也造成轟動。

道奇 勇士 伸卡球

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