MLB／去年幫道奇今年打道奇 彼德森最大號全壘打轟薛則

勇士隊今天在國聯冠軍賽第2戰，又靠再見安打以5：4擊敗道奇隊，在7戰4勝制先搶兩勝；待過道奇7年的勇士外野手彼德森（Joc Pederson），4局下貢獻兩分砲也是功臣之一，棒打老東家也成為熱門話題。

勇士開路先鋒羅沙里歐（Eddie Rosario）5打數4安打，9局下揮出再見安打，為勇士保住主場第2勝；對彼德森來說，連續兩年在國聯冠軍賽亮相，去年幫助道奇打贏勇士，今年角色完全相反，心情180度大轉變。

彼德森在2010年選秀會第11輪被道奇挑中，2014年9月登上大聯盟，待到去年球季結束成為自由球員，今年加盟小熊隊，但在7月交易大限前被換到勇士。

彼德森在道奇打過6次季後賽，去年奪下世界大賽冠軍，今年換隊再打季後賽，長程砲還是夠凶；儘管他在分區系列賽對釀酒人隊4戰只有1場先發，不過7打數3安打就有兩支全壘打，今天4局下從道奇先發投手薛則（Max Scherzer）的手中轟出兩分砲，也幫勇士2：2追平戰局。

這支飛行距離達454英尺的右外野兩分砲，是今年季後賽出現的最大號全壘打，也是彼德森繼2016年分區系列賽對國民隊第5戰後，再從薛則的手中開轟；從歷年季後賽紀錄看來，他揮出全壘打的12場比賽，所屬球隊贏了10場。

彼德森生涯在季後賽累積12支全壘打，追平洋基隊退役名將、名人堂球員貝拉（Yogi Berra），並列史上第24，後天將回熟悉的道奇球場展開國聯冠軍賽第3戰。

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