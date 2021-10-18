快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

MLB／去年幫道奇今年打道奇 彼德森最大號全壘打轟薛則

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
待過道奇7年的勇士外野手彼德森棒打老東家，4局下揮出兩分砲，幫勇士扳平比數。 路透
待過道奇7年的勇士外野手彼德森棒打老東家，4局下揮出兩分砲，幫勇士扳平比數。 路透

勇士隊今天在國聯冠軍賽第2戰，又靠再見安打以5：4擊敗道奇隊，在7戰4勝制先搶兩勝；待過道奇7年的勇士外野手彼德森（Joc Pederson），4局下貢獻兩分砲也是功臣之一，棒打老東家也成為熱門話題。

勇士開路先鋒羅沙里歐（Eddie Rosario）5打數4安打，9局下揮出再見安打，為勇士保住主場第2勝；對彼德森來說，連續兩年在國聯冠軍賽亮相，去年幫助道奇打贏勇士，今年角色完全相反，心情180度大轉變。

彼德森在2010年選秀會第11輪被道奇挑中，2014年9月登上大聯盟，待到去年球季結束成為自由球員，今年加盟小熊隊，但在7月交易大限前被換到勇士。

彼德森在道奇打過6次季後賽，去年奪下世界大賽冠軍，今年換隊再打季後賽，長程砲還是夠凶；儘管他在分區系列賽對釀酒人隊4戰只有1場先發，不過7打數3安打就有兩支全壘打，今天4局下從道奇先發投手薛則（Max Scherzer）的手中轟出兩分砲，也幫勇士2：2追平戰局。

這支飛行距離達454英尺的右外野兩分砲，是今年季後賽出現的最大號全壘打，也是彼德森繼2016年分區系列賽對國民隊第5戰後，再從薛則的手中開轟；從歷年季後賽紀錄看來，他揮出全壘打的12場比賽，所屬球隊贏了10場。

彼德森生涯在季後賽累積12支全壘打，追平洋基隊退役名將、名人堂球員貝拉（Yogi Berra），並列史上第24，後天將回熟悉的道奇球場展開國聯冠軍賽第3戰。

勇士 道奇 Joc Pederson

延伸閱讀

MLB／道奇「燒」先發賠上勝利 薛則喊累、烏力亞斯砸鍋

MLB／又是再見安打！勇士連兩戰氣走道奇 史上第4隊

太空人美聯出線機會高 道奇拚連霸加演復仇戲碼

MLB／偷瑞佐的球棒開轟 彼德森代打三分砲助勇士聽牌

相關新聞

MLB／去年幫道奇今年打道奇 彼德森最大號全壘打轟薛則

勇士隊今天在國聯冠軍賽第2戰，又靠再見安打以5：4擊敗道奇隊，在7戰4勝制先搶兩勝；待過道奇7年的勇士外野手彼德森（Jo...

MLB／道奇「燒」先發賠上勝利 薛則喊累、烏力亞斯砸鍋

薛則（Max Scherzer）「中2日」扛起國聯冠軍賽第2戰先發，兩天後要扛第4戰先發的烏力亞斯（Julio Uría...

MLB／又是再見安打！勇士連兩戰氣走道奇 史上第4隊

球場如賭場，道奇、勇士隊今天在國聯冠軍賽第2戰接連出現釀禍調度，勇士兩度面臨2分落後都追平，9局下羅沙里歐（Eddie ...

MLB／游擊手FA大年 紐媒分析洋基最想簽的是他

今年自由市場大物游擊手眾多，已逾10年未晉級世界大賽的洋基季後勢必將進行補強，《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）就撰文分析，洋基今年最有可能在自由市場簽下道奇隊游擊手席格（Corey Seager）。

太空人美聯出線機會高 道奇拚連霸加演復仇戲碼

大聯盟季後賽進入白熱化，今年晉級聯盟冠軍賽的四隊全都是熟悉的老面孔。道奇跟勇士繼去年在國聯冠軍賽大戰七場後又一次狹路相逢，去年也跟光芒在美聯冠軍賽打到第七戰才敗北的太空人則碰上了大前年美聯冠軍賽的對手

2021 MLB季後賽賽程與最新戰況 勇士再度再見安二連勝道奇

MLB季後賽進入聯盟冠軍戰，美國由紅襪對決太空人，國聯道奇拚戰勇士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。