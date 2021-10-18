MLB／游擊手FA大年 紐媒分析洋基最想簽的是他

今年自由市場大物游擊手眾多，已逾10年未晉級世界大賽的洋基季後勢必將進行補強，《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）就撰文分析，洋基今年最有可能在自由市場簽下道奇隊游擊手席格（Corey Seager）。

洋基本季的主力游擊手為托瑞斯（Gleyber Torres），不過當初被寄予厚望接替基特（Derek Jeter）、卡諾（Robinson Cano）成為洋基中線新希望的他，展現出來的防守和長打能力卻不如預期。托瑞斯本季打擊率.259，OPS.697，游擊出賽108場發生18次失誤，生涯守備率.950。

洋基本季的主力游擊手托瑞斯。 路透

今年自由市場大物游擊手眾多，除了席格外，還包括大都會隊貝茲（Javier Baez）、太空人隊柯瑞亞（Carlos Correa）、藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）和洛磯隊史托瑞（Trevor Story）。

薛曼表示，洋基雖然在今年季中交易時想補強貝茲，但他們其實對貝茲長期守游擊的能力表示懷疑。而柯瑞亞因為在太空人偷暗號的醜聞，這幾年受到洋基迷厭惡，因此他認為洋基簽下柯瑞亞的可能性不高。塞米恩則是本季狂敲45轟，但游擊並非他的本業，他主要的守備位置仍是二壘。

薛曼也指出，洋基大部分都是右打，若左打的席格加入會帶來極大的幫助，因此他預測，洋基將在季後補強目標瞄準席格。

27歲的席格本季打擊率.306，敲出16轟和57分打點，OPS為.915，守游擊92場只發生8次失誤，生涯守備率.969。

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